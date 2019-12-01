Как Австралия решила проблему незаконной миграции. Колонка Владимира Тулина

В Австралии огромной популярностью пользуется выложенная в Интернет запись камер видеонаблюдения из Мельбурна. На ней запечатлены два юных африканца, выбегающих из частного дома после неудачной попытки ограбления, и преследующие их двое белых мужчин, из которых один только в трусах. Несмотря на то, что юноши успевают сесть в свою машину, это их не спасает — мужчины ожесточенно бьют их всеми способами, используя для этого и подручные предметы. В итоге, не выдержав атаки, африканцы сбегают, бросив автомобиль, угнанный ранее, как выяснилось впоследствии.

Среди 2200 комментариев под видео нет ни одного, где бы сочувствовали африканцам. Все дело в том, что чернокожие юноши — представители так называемых суданских банд, давно терроризирующих население австралийского Мельбурна при помощи квартирных краж и угонов автомобилей. Там даже дети знают их названия: Apex, BDK (Blood Drill Killers), MTS (Menace to Society).

Суданцы попали в далекую Австралию в конце прошлого века. В их стране шла война, и по просьбе Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Австралия временно приютила их у себя. Война в Судане давно закончилась, от него отделилось новое государство Южный Судан, а суданцы и не думают покидать Австралию, продолжая вносить свой вклад в повышение показателей криминальной статистики. Но они лишь вершина айсберга.

Вьетнамские банды Four Aces, Madonna's Boys, Red Dragon, Spider Boys, Yellow Klique, Central Crew, Brothers 4 Life не только распространяют каннабис по всей стране, но и сами выращивают его, используя даже гидропонику. А вот героин они в основном покупают у китайских преступных сообществ — триад, которых в Австралии около 30. Кроме поставок героина из так называемого «Золотого треугольника», триады содержат сотни нелегальных борделей и проводят махинации с картами и платежными документами.

Ассирийская преступная группировка DLASTHR занимается в Австралии торговлей оружием, грабежами и вымогательством, а ливанская Sword Boys — угонами автомашин. Но самое страшное случилось, когда в страну начали массово приплывать лодки из Индонезии с жителями стран Тихоокеанского региона, которые в ожидании получения статуса беженцев создавали многочисленные уличные банды во всех крупных городах страны. Австралийцы стали бояться выходить вечером из дома, закрывали рестораны и другие публичные заведения.

Стало ясно, что нужно срочно принимать меры и для начала как минимум прекратить ежедневную высадку с лодок на австралийский остров Рождества новых мигрантов, утверждающих, что они беженцы. Был разработан план «Тихоокеанское решение», в соответствии с которым открыли региональные процессинговые центры — такое название придумали для мест размещения мигрантов. Но главное было не в названии, а в том, что находились они не в Австралии, а на острове Манус, принадлежащем Папуа — Новой Гвинее, и в Науру. Туда на кораблях ВМС отправляли всех мигрантов, приплывших в Австралию, и даже если они признавались беженцами, то получали лишь право жить в Папуа — Новой Гвинее или в Науру — одних из самых бедных стран мира.

Таким образом, в любом случае мигранты лишались возможности поселиться в Австралии. Вначале в центры были отправлены 1637 человек, а потом проблема мигрантов была решена — больше никто не плыл в Австралию в поисках убежища, а заодно и социальных пособий.

Однако в декабре 2007 года к власти в стране пришла Лейбористская партия, которая заявила, что слишком большие деньги уходят на выплаты Папуа — Новой Гвинее и Науру и на содержание региональных процессинговых центров, да и так называемая «мировая демократическая общественность» постоянно критикует Австралию за нарушение прав человека. В результате в следующем году центры были закрыты и, соответственно, снова появились лодки с мигрантами. Австралийцы справедливо решили, что права имеют не только мигранты, но и они тоже, и одно из них — право спокойно жить в своей стране. В связи с этим на выборах в 2013 году они поддержали Либеральную партию, которая пообещала снова открыть зарубежные центры, что вскоре и произошло.

Новый план получил название «Суверенные границы», и контролировал его выполнение генерал-лейтенант Энгус Кэмпбелл, а затем генерал-лейтенант Эндрю Боттрелл. Чтобы избежать новых обвинений в нарушении права мигрантов незаконно пересекать госграницы, было объявлено, что целью плана как раз и является предотвращение гибели мигрантов во время их плавания к австралийскому острову. На 15 языках были сняты видеоролики, объясняющие бессмысленность опасного путешествия в Австралию, так как в итоге оно все равно закончится в лучшем случае в Папуа — Новой Гвинее или в Науру, а в худшем случае — на дне океана. Вот видеообращение нынешнего руководителя плана «Суверенные границы» генерал-майора Крейга Фурини.

Австралийская военная разведка создала агентуру на индонезийских островах, сообщающую об отправке контрабандистами лодок с мигрантами. Корабли и катера ВМС Австралии патрулируют воды у острова Рождества и при обнаружении лодок с теми, кто хочет получать австралийские доллары, берут их принудительно на буксир и отправляют обратно в Индонезию. Если при осуществлении плана «Тихоокеанское решение» был издан приказ, требующий от военных моряков «проявлять соответствующую осмотрительность», то в 2013 году его демонстративно отменили. У жителей индонезийских островов австралийское правительство скупает старые лодки, чтобы их не могли использовать контрабандисты. Тех же, кто достиг австралийского берега, задерживают пограничники и полицейские и передают военным, которые отправляют их все в те же зарубежные центры.

Чтобы уменьшить критику со стороны приверженцев толерантности, в 2015 году был принят «Закон о погранслужбе», в соответствии с которым сотрудникам миграционной службы, работающим в региональных процессинговых центрах, было запрещено сообщать любую информацию о жизни в них, за исключением той, которая может спасти жизнь мигранта, а в качестве наказания за это предусмотрено до двух лет тюрьмы. Науру подняла цену на журналистскую визу до 7000 долларов без возврата денег в случае отказа. Так называемых правозащитников и нанятых ими адвокатов депортируют из Папуа — Новой Гвинеи и Науру или просто не пускают туда.

В самой Австралии против плана «Суверенные границы» выступает только партия «Австралийские зеленые». Об уровне ее поддержки свидетельствует факт, что она имеет всего одного депутата в палате представителей австралийского парламента. Зато активно пытаются заставить австралийцев принять мигрантов Верховный комиссариат ООН по делам беженцев, ЕС, США, множество СМИ, пропагандирующих толерантность и различные либеральные организации.

Они пытались раздуть скандалы вокруг центров. Так, в августе 2015 года британская газета The Guardian сообщила, что сотрудники австралийской миграционной службы перед отъездом домой изнасиловали работающую в центре местную жительницу. В ходе расследования это не подтвердилось. В феврале 2016 года жертвой изнасилования BBC News избрала пятилетнего мальчика. Австралийская телекомпания АВС показала, что мальчику 10 лет и, как установил обследовавший его педиатр, «он всего лишь имел тактильный контакт с другим ребенком в центре в Науру». Euronews напомнила своим читателям, что в Австралии права коренного населения — аборигенов — до 60-х годов XX века были описаны в законе о флоре и фауне. В связи со всем этим глава управления по вопросам миграции и защиты границ Австралии Майкл Пеццуло заявил: «Никакие морализаторства со стороны тех, кто не осознает негативных последствий политики открытых границ, не приведут к результатам».

Интересно, что в критике защиты австралийским правительством границ своей страны и в информационной поддержке незаконных мигрантов, именующих себя беженцами, приняли участие и так называемые либеральные русскоязычные СМИ. Российская lenta.ru посвятила этой теме несколько статей, а meduza.io, зарегистрированная в Латвии, не поскупившись на многотысячные расходы, даже отправила туда своего журналиста. Посетив оба центра, он с большим сочувствием описал проблемы мигрантов, мечтающих жить в Австралии, а также условия их проживания: «Беженцы живут в ужасных палатках под палящим экваториальным солнцем по 20 человек в каждой, на 400 человек работают всего восемь туалетов, беженцы вынуждены стоять часами на прием к врачу на 40-градусной жаре, многие так и не получают нужных лекарств».

Тут можно напомнить, что если бы те, кого они называют беженцами, действительно ими были, то они могли просто обратиться в дипломатическое представительство Австралии в любой стране мира, получить статус беженца и жить в стране своей мечты. Вместо этого они нарушили законы Австралии, незаконно пересекая ее государственную границу. Так что речь идет об экономических мигрантах. Вызывает удивление, что эти СМИ, уделившие столько внимания экономическим мигрантам в странах за тысячи километров от России, совсем не пишут про них в самой РФ. Очевидно, они понимают, что русские похожи в этом вопросе на австралийцев и появление жалостливых статей о тех, кто незаконно работает в России, может привести к снижению рейтинга этих изданий.

Либеральные СМИ очень много возмущались, когда был опубликован официальный доклад австралийской погранслужбы, из которого можно было узнать, что средний срок рассмотрения заявления на получение статуса беженца составляет 457 дней. На самом деле мигрантам спешить некуда. Даже получив статус беженца, они всего лишь переезжали из процессингового центра в расположенный рядом транзитный, где условия проживания были такими же. Вопреки названию, никакого транзита из центра не было, и новоявленный беженец должен был жить в нем до конца жизни или до появления у него желания вернуться домой. Правда, он получал право свободно покидать транзитный центр, но это мало что ему давало. В бедных Папуа — Новой Гвинее и Науру найти работу почти невозможно и для местных жителей. Они вынуждены заниматься тяжелым трудом с утра до вечера, чтобы прокормить свои семьи, а мигранты получают еду, жилье, медицинскую помощь и Интернет бесплатно, да к тому же им платят по 50 долларов в неделю на личные расходы, что является очень хорошими деньгами для местного населения. Ненависть к мигрантам так велика, что они добровольно возвращаются в транзитные центры до того, как начинает темнеть.

Вдохновленные либеральной поддержкой, мигранты начали противодействовать законным действиям австралийских властей. Вначале это были индивидуальные акции — они объявляли голодовки, но с голоду никто так и не умер, глотали лезвия, зашивали себе рты на некоторое время. Затем перешли к нападениям на охрану лагерей во время массовых беспорядков. Они произошли в феврале 2014 года на острове Манус, где погиб иранский мигрант, и в марте 2015 года в Науру. Однако на решимость правительства Австралии защитить население своей страны от потенциальных преступников это никак не повлияло. Министр по вопросам иммиграции и охраны границ Скотт Моррисон прокомментировал это лаконично: «Люди, выражающие насильственный протест, ставят себя в рискованное положение», а затем порадовал австралийцев, сообщив, что с 19 декабря 2013 года ни один мигрант не приплыл в Австралию. Сегодня Скотт Моррисон — премьер-министр Австралии.

После того, как и массовые выходки не помогли, настало время фарса. В декабре 2015 года сразу 600 обитателей центра в Манусе обратились к правительству Австралии с просьбой помочь им свести счеты с жизнью. Они предлагали три варианта решения проблем мигрантов: прислать корабль, который сбросит их в океан, сделать смертельные инъекции или отравить их всех в газовой камере. При этом письмо было наполнено самокритикой: «Мы поняли, что между нами и мусором почти нет разницы, мы просто кучка рабов, живущих в адских условиях. Единственная разница: мы очень дорого обходимся австралийским налогоплательщикам, а свою роль для желающих «остановить лодки» политиков мы уже сыграли».

Интересно было почитать и комментарии простых австралийцев под этим письмом в Интернете. Одни не понимали, зачем им нужен корабль, чтобы утопиться, ведь они живут на берегу океана и могут просто плыть от берега, сколько хватит сил. Другой писал, что поскольку газовые камеры сейчас есть только в Освенциме, то можно считать это письмо коллективным согласием на депортацию в Польшу, а третий указывал, что с помощью мигрантов наконец-то можно решить проблему людей, годами ждущих пересадки органов.

Когда в сентябре 2016 года ВВС News сообщила, что пожилой бывший судья Джим Мэкен предложил обменять его на мигранта из процессингового центра, то австралийцы снова посмеялись над своим соотечественником, нашедшим способ попиариться без всяких последствий для себя.

Тогда на более высоком уровне началось давление на Папуа — Новую Гвинею и Науру. С последней не получилось, так как после того, как на острове Науру площадью 21 квадратный километр закончились добываемые там фосфаты, именно платежи из Австралии за аренду земли под центры, где содержатся мигранты, и являются главной статьей доходов в бюджете этого государства. Для 11 тысяч его населения нахождение этих центров — вопрос жизни и смерти в прямом смысле этого слова, вопреки их нелюбви к мигрантам. А вот в Папуа — Новой Гвинее проживает 7,5 миллиона человек, и австралийские деньги за аренду не имеют такого большого значения. Руководство этой страны уступило давлению государств, называющих себя демократическими, и 26 апреля 2016 года Верховный суд Австралии постановил, что содержание мигрантов незаконно. 31 октября 2017 года страна центры в Папуа — Новой Гвинее закрыла и перевезла всех мигрантов в Науру, а в сентябре 2018 года появилось сообщение, что на острове Манус будет военно-морская база США.

Закрытие центров на острове Манус никак не повлияло на твердое решение Австралии не селить у себя тех, кто любит социальные пособия и не любит соблюдать законы. На тот случай, если через давление или подкуп руководителей от приема мигрантов откажется и Науру, Австралия уже заключила договор о строительстве новых центров в Камбодже, но пока их не строит, так как мигранты в страну больше почти не прибывают. Так как Австралию окружает множество островных государств с очень низким уровнем жизни, то проблем с размещением беженцев у нее не будет.

Единственный зажиточный сосед Австралии — Новая Зеландия. Там, очевидно, чересчур хорошая жизнь, и ее решили испортить, постановив ежегодно принимать по 750 беженцев. Так как в Новую Зеландию мигранты могут попасть лишь через Австралию, а она отправляет их в Науру, то в итоге туда действительно попадают только настоящие беженцы через диппредставительства, а их очень мало. В результате не выполнялась квота в 750 человек в год, что очень беспокоило правительство Новой Зеландии. В связи с этим его глава Джон Ки во время своего официального визита в Австралию в феврале 2016 года попросил передать его стране мигрантов. Однако правительство Австралии отказало, справедливо решив, что сообщение о возможности через Австралию попасть в Новую Зеландию вызовет новый поток «нелегальных мореплавателей» в их страну. О том, чего добилась Австралия с помощью всех вышеописанных действий, можно узнать, например, из официального отчета их пограничной службы от 14 ноября 2019 года. Из него следует, что за сентябрь этого года в страну прибыло всего 16 нелегальных мигрантов, а 6 ранее прибывших изъявили желание добровольно вернуться на родину, и 1 был выслан принудительно.

В Европейском союзе на опыт Австралии наложена негласная цензура, хотя там в некоторые страны с одним авиарейсом прибывает больше нелегальных мигрантов, чем в Австралию за год. Вместо этого в Европе нескончаемой чередой идут международные совещания разных уровней, на которых обсуждается один и тот же вопрос: как решить проблему незаконной миграции в ЕС?