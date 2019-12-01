Автобус с туристами перевернулся в Тунисе, погибли 22 человека

Тунис, 1 декабря. Туристический автобус в Тунисе перевернулся и съехал в кювет, в результате погибли 22 человека. Об этом сообщили в МВД африканской страны.

По данным ведомства, автобус направлялся из столицы Туниса в сторону города Айн-Драхам. Транспортное средство принадлежало одному из частных туристических агентств.

Трагедия произошла в районе Айн-Санусси в провинции Беджа на севере африканского государства. В салоне автобуса находились 43 человека, в том числе школьники. 22 погибли при дорожно-транспортном происшествии, еще 21 получил ранения.

«Пока данных по тому, что среди пассажиров были россияне, нет», — рассказал Федеральному агентству новостей источник в МИД РФ.

Министерство внутренних дел Туниса сформировало специальную комиссию для расследования трагедии. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее экстренные службы подготовили предварительный список пострадавших в смертельном ДТП с участием туристического автобуса в Забайкальском крае. Транспортное средство слетело с трассы и рухнуло с моста в реку. По последним данным, жертвами аварии стали 19 человек.