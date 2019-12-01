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Названа дата встречи Медведева и премьер-министра Белоруссии

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Названа дата встречи Медведева и премьер-министра Белоруссии

Москва, 1 декабря. Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас намерены провести встречу 6 декабря. О достигнутой в ходе телефонного разговора премьеров рассказали в совете министров белорусской республики.

Во время телефонного разговора стороны обсудили ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции, а также договорились о следующей встрече.

«Премьер-министры договорись провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря 2019 года», — говорится в сообщении совета министров Белоруссии.

В российском правительстве уже подтвердили, что главы Кабминов РФ и Белоруссии встретятся в пятницу. 

Медведев также поздравил Румаса с 50-летием и пожелал ему «крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов».

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Источник: Официальный сайт совета министров Белоруссии
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