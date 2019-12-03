Сирийские власти восстанавливают общественные парки в освобожденном Алеппо

Дамаск, 3 декабря. Губернаторство сирийского Алеппо продолжает очищать и восстанавливать общественные парки в районах, которые находились под контролем незаконных вооруженных группировок до того, как сирийская правительственная армия освободила регион в 2017 году при поддержке российской авиации. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В рамках реализации правительственной программы сирийские рабочие вывозят щебень и мусор из садов, высаживают тысячи деревьев вместо тех, которые были вырублены в последние несколько лет. Особенно сильно пострадал местный лес, расположенный к северо-западу от города. Когда-то он был популярным местом для туризма.

Директор по обслуживанию новых парков в Алеппо Омар Кабсо рассказал в комментарии ФАН, что работы по техническому обслуживанию включают в себя строительство нового забора и создание новых посадочных мест на территории парков, а также посадку тысячи новых деревьев, в основном с плодами инжира и оливками. Работы в общественных парках проходят в сотрудничестве с жителями Алеппо и его окрестностей.

Хайтам Хаммуш, начальник отдела парков Алеппо, также отметил, что специально обученные работники отдела обрезают кусты и деревья в садах, чтобы восстановить красивые пейзажи, которыми когда-то могли похвастаться зеленые районы Алеппо.

Кроме того, сирийские власти продолжают восстановление старого города Алеппо. На сегодняшний день все ремонтные работы уже выполнены на 50%.

Напомним, что Алеппо был освобожден сирийской армией в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии начался восемь лет назад — в 2011 году. В конце 2017 года стало известно, что «Исламское государство»1 (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России) окончательно побеждено. В настоящий момент сирийские власти делают все возможное, чтобы вернуть страну в довоенное состояние.

1 Организация запрещена на территории РФ.