Глава европейской дипломатии рассказал о неоднозначном отношении членов ЕС к России

Мадрид, 1 декабря. Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России неоднозначна. Об этом заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На вопрос о том, какую позицию сообщества ему хотелось бы видеть в отношении России, глава европейской дипломатии затруднился ответить конкретно. Он сказал, что это «очень спорный вопрос».

По словам Борреля, страны по-разному смотрят на нормализацию отношений с Москвой. Кто-то охотно пошел бы на этот шаг, а кому-то эта идея кажется непривлекательной.

«Санкции [против РФ] есть, но сами по себе они не составляют политику. И я могу сказать то же самое о случае с Венесуэлой»,— сказал дипломат.

Боррель считает, что многим существующим проблемам, связанным с обороной и безопасностью, европейцы должны быть в состоянии противостоять самостоятельно.

«Возможно, благодаря президенту [США Дональду] Трампу, [российскому лидеру Владимиру] Путину, [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану и другим лидерам европейцы будут вынуждены реагировать. Если США будут придерживаться иной позиции в отношении своих обязательств перед Европой, европейцы должны будут принять последствия», — объяснил он.

В связи с этим преемник Могерини вспомнил слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая сказала, что Европа должна взять свою судьбу в свои руки.

Ранее Боррель высказался о санкциях против России. Он заявил, что ограничительные меры должны сохраняться до тех пор, пока не произойдут изменения в поведении Москвы. При этом подчеркнул, что для сохранения и пролонгирования санкций все участники ЕС должны быть едины во мнении.

Россия неоднократно говорила о том, что вести с ней общение на языке санкций контрпродуктивно.

29 ноября в российском МИД заявили, что Москва прагматично смотрит на партнерство с Евросоюзом, исходя из того, что взаимное противоборство на деле не будет выгодно ни одной из сторон, напоминают «Известия».

Отношения между Россией и Западом ухудшились после госпереворота в Киеве и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики.

Ограничительные меры против РФ были введены несмотря на то, что Крым стал российским регионом на законных основаниях, по итогам всенародного референдума.