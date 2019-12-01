Президент ФЕОР Александр Борода нарушил заповеди Торы

Израильское частное детективное агентство раскрыло предполагаемый любовный роман главы Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды. Это позволяет сделать вывод, что президент организации, находящийся в официальном браке, ортодоксальный еврей лишь на словах и публике. В жизни же он обычный иудей, которому не чужды самые низкие людские грехи.

20-летие ФЕОР

Федерация еврейских общин России была зарегистрирована в 1999 году. В 2019-м организация отмечает свой 20-летний юбилей существования на территории РФ. Это знаменательная дата, подводящая итог долголетней и упорной работы.

За прошедшие два десятилетия под эгидой ФЕОР объединилось 180 общин по всей стране. Федерация курирует 150 учебных заведений, 43 синагоги и 70 общественных центров. За прошедший период было построено и отремонтировано 20 культовых зданий. В 11 регионах РФ до сих пор ведутся восстановительные работы. В структуре федерации есть и коммерческие, культурные объединения.

Главная задача ФЕОР — координировать деятельность еврейских организаций по возрождению духовных традиций и уклада национальной жизни во всех регионах РФ. Федерация создана для того, чтобы еврейское сообщество имело все возможности для реализации религиозного образа жизни. Руководящий состав федерации — люди, позиционирующие себя ультраортодоксальными евреями, истинными праведниками и хранителями заветов. На высшие управляющие посты выбираются самые достойные, ведущие праведный образ жизни, чтущие Тору и заповеди. Они пример для подражания, эталон этики и одни из самых уважаемых людей. Они рупоры морали и нравственности.

Сегодня президентом ФЕОР является Александр Моисеевич Борода — раввин, лидер хасидской организации, претендующий на пост главного раввина России, который на данный момент занимает Берл Лазар.

Но будет ли Борода удостоен такой чести и сохранит ли свой президентский пост — вопрос дискуссионный. Ортодоксальный иудей совершил некрасивый поступок, из-за которого может подвергнуться осуждению.

Унизительный подарок на день рождения

Из блогов и СМИ стало известно, что Александр Борода неточно соблюдает заветы, по которым призывает жить других. На шестом десятке президент ФЕОР начал бракоразводный процесс. Для ортодоксальных евреев это само по себе серьезное событие. Но здесь важна и подоплека. Раввин, будучи женатым на Хаве Давидовне, предположительно, завел интригу на стороне, сообщило дальневосточное информационное агентство «Порт Амур». Вероятность вскрытия этого факта, возможно, и стала причиной развода.

Об интриге женатого иудея с чужой женщиной узнало израильское частное детективное агентство, которое провело собственное расследование в рамках законодательства. Кто заказчик — неизвестно. Однако доказательства предполагаемого адюльтера были опубликованы в Сети — как в русскоязычном сегменте, так и на иврите. По информации от частных детективов, сведения которых были опубликованы на информационном портале Beinenson.news, новой избранницей Александра Бороды стала Инна Никитина — жительница Нетании, гражданка Израиля и России. Инна, а также ее полуторагодовалая дочь Эмилия Александровна готовятся к гиюру — прохождению обращения нееврея в иудаизм, пишут СМИ.

Неэтичные отношения ортодоксального женатого еврея Бороды с Никитиной сыщики зафиксировали на камеру, сопроводив пару из Москвы в Израиль. Перелет состоялся с 11 на 12 ноября 2019 года.

Раввин со своей избранницей впоследствии поселился в элитном доме на Кеилат Цфат 2. Это курорт в Нетании.

Пара также посещала различные кафе.

Опубликованные снимки на Beinenson.news дают основание вынести предположение, что Борода изменил своей жене Хаве, находясь в брачных отношениях. Учитывая, что у дочери Никитиной отчество Александровна, раввин может являться отцом уже шестого по счету ребенка. При этом отношения с другой женщиной у Бороды длятся около 2,5 года. Хотя нельзя исключать, что похожее отчество ребенка всего лишь совпадение.

Грех по Торе?

В российском традиционном и религиозном обществе супружескую измену президента ФЕОР именовали бы прелюбодеянием. Однако по Торе измена мужчины своей жене с другой женщиной носит несколько иной характер. Прелюбодеянием по Торе в первую очередь называется измена замужней женщины с другим мужчиной. В иудаизме у женщин мера ответственности выше, пишет информационный портал Toldot.

Однако есть другая сторона этого деяния, которая касается и мужчины. Тора особо тщательно защищает институт семьи. Брак — объединение мужского и женского начал в единое целое. Интимная близость супруга и супруги — проявление святых и чистых отношений. Нарушение законов, регулирующих семейные отношения, — «грязное дело» и влечет ущерб душе.

Александр Борода это отлично понимает. Ведь он сам требует чтить Тору и жить праведно.

«В Десяти речениях (заповедях. — Прим. ред.) высказаны основные установки отношений между людьми и Богом. Только следуя им, возможно построить гармоничное и мирное общество. Еврейский закон адресован не судьям и юристам, он обращается к каждому человеку, помогая ему организовать свой жизненный путь разумно и праведно», — цитировало ранее слова Бороды РИА Новости.

Такие же взгляды разделяет и супруга раввина Хава Борода. Мать пятерых детей заявляла ранее в интервью «Москва Ерушалаим», беседуя о воспитании младшего поколения.

«В первую очередь для успешного воспитания нужна любовь. Это главная ценность, без которой невозможно формирование счастливой и успешной личности. Любовь к семье, традициям и Торе и есть самый прочный фундамент воспитания. Важно понимать, что любовь родителей к своему ребенку не измеряется количеством игрушек и потраченных денег. Любовь — в желании вырастить достойного, культурного и высокодуховного человека. Это и есть воспитание в духе Торы», — заявляла Хава.

Если информация о супружеской измене является правдой, то слова президента ФЕОР расходятся с делами. Может, по Торе он и не будет признан виновным. Равно как и потому, что у евреев при определенных условиях разрешается многоженство. Но как ортодоксальный еврей, чтущий заповеди, обладающие всеобъемлющим значением, он отошел от традиций, нарушил святые заветы, войдя в неэтичные отношения с нееврейкой. Кстати, гиюр только ради брака не приветствуется в иудаизме. Совокупность этих фактов может поставить под сомнение статус Бороды. Ведь его поступок может охарактеризовать его как человека с не самыми высокими для ортодоксального еврейского сообщества морально-этическими качествами. Может ли быть такой человек примером? Равно как и занимать пост президента ФЕОР или быть главным раввином России?

В сложившейся ситуации остается только поздравить последователей Федерации еврейских общин с 20-летним юбилеем организации, а также выразить соболезнования с тем, что Борода преподнес такой «подарок». Желаем им не впадать в грех уныния и хорошо отметить праздник. Ибо сказано: «Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это суета!»