Виторгана разозлило упоминание о Собчак

Москва, 1 декабря. Известный актер Максим Виторган устал от упоминаний о бывшей супруге Ксении Собчак, о чем объявил надоедающим ему фанатам.

На странице в Instagram артист опубликовал снимок, который тут же привлек внимание подписчиков. На фотографии Виторган в костюме с галстуком и без обуви лежит в пустой ванне и задумчиво смотрит вдаль. Геолокация в посте обозначена как «Басманный суд».

По всей видимости, актер на фото ест черную икру, что советует и другим.

«Пробуйте обмануть организм — ночью ешьте черное. Авось, пронесет — не заметит…» — написал он.

Одной из первых прокомментировала публикацию пользователь под ником mashkina321, которая заявила, что с момента женитьбы на Собчак Виторган заметно похудел.

«Это, видимо, она приучила вас есть черное по ночам, и вас до этих пор проносило», — резко отметила женщина.

Виторган сообщение без ответа не оставил и решил поставить на место нескромную подписчицу.

«Проходит, действительно, все. Почти все. Кроме маниакального желания некоторых граждан по любому поводу и без упоминать госпожу Собчак», — подчеркнул разозлившийся актер.

Женщина, увидев ответ Виторгана, продолжила и дальше высказывать свое мнение, заявив, что артист ничем другим, кроме исполнения «роли» мужа Собчак, и не запомнился.

Тем временем многочисленные фанаты встали на сторону любимого актера и засыпали его комплиментами.

Напомним, Собчак стала третьей супругой Виторгана. Он женился на телеведущей в 2013 году, спустя время у пары появился сын Платон.

В январе на фоне слухов о новом романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым произошла драка между ним и Виторганом. А в марте пара подтвердила, что приняла решение расстаться. При этом журналистка рассказывала, что причиной ее развода с актером стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.

Собчак вышла замуж за Богомолова, а у Виторгана появилась новая возлюбленная — Нино Нинидзе. Дочь народной артистки Грузии Ии Нинидзе так же, как и мать, снимается в кино и пробует себя на сцене в качестве певицы.

В октябре Виторган показал у себя в Instagram, как дружно поют его девушка и дочь Полина. Фанаты тут же обрадовались, что они нашли общий язык, и даже сравнили Нинидзе с принцессой Дианой.