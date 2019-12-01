Жертвами снайперского обстрела в Донбассе стали двое военнослужащих ДНР

Донецк, 1 декабря. Двое военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики были убиты снайпером группировки «Азов», сообщили в Управлении НМ ДНР.

По данным ведомства, снайпер задел военнослужащего армии ДНР, и при попытке эвакуировать его два бойца погибли.

«При попытке его эвакуировать получили ранения несовместимые с жизнью еще двое наших военнослужащих. В ходе вынужденного контрснайперского огня враг понес потери – трое убиты и двое ранены», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным разведки, обстрел вели бойцы «Азова», направленные в так называемую ООС для дестабилизации ситуации в регионе в преддверии встречи лидеров «нормандской четверки», которая запланирована на 9 декабря в Париже. Как указали в Управлении НМ ДНР, перед снайперами стояла задача вести прицельный огонь по мирным жителям и военным ДНР.

«Данное очередное кровавое преступление по-прежнему свидетельствует о неспособности командования ООС взять обезумевших националистов под свой контроль, которые для достижения своих целей активизировали использование «грязных» методов войны», — добавили в ведомстве.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк объявили о своей независимости, в ответ Киев открыл военную операцию против республик Донбасса.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных площадках. В ноябре стало известно, что лидеры «нормандской четверки» (Германии, России, Украины и Франции) обсудят ситуацию в Донбассе в Париже 9 декабря.