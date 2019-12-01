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Сирия новости 1 декабря 22.30: Турция считает, что курдские террористы помогают ИГ*, лаборатория взорвалась в Дамаске

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Сирия новости 1 декабря 22.30: Турция считает, что курдские террористы помогают ИГ*, лаборатория взорвалась в Дамаске

Сирия, 1 декабря. Минобороны Турции обвинило курдских террористов в помощи ИГИЛ1, в Дамаске произошел взрыв в лаборатории, ВКС РФ наносят удары по террористам в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по террористам в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: обнаружили туннели курдских боевиков в городе Рас аль-Айн, назвали курдских боевиков главными помощниками ИГ1.

Сирия новости 1 декабря 22.30: Турция считает, что курдские террористы помогают ИГ*, лаборатория взорвалась в Дамаске

Провинция Дамаск

Столица Сирии Дамаск и пригороды

Мощный взрыв прогремел на территории провинции Дамаск. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), целью взрыва была «одна из наиболее важных лабораторий» в Сирии, расположенная в городе Закия. Предположительно, произошел теракт, однако подробностей о взрыве на данный момент нет, как и сведений о пострадавших.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ними группировок в районе населенного пункта Кафр-Саджна в Идлибе. Об этом сообщает сирийское агентство Step News. В настоящее время на юге Идлиба наблюдается затишье после того как САА выбила террористов с захваченных ими вечером позиций.

Провинция Даръа

Провинция Даръа

Сирийский телеканал Halab Today сообщил, что члены местного ополчения в городе Даръа схватили киллера. Сообщается, что ополченцам удалось предотвратить покушение на жителя города, в то время как трое сообщников киллера смогли бежать на своем автомобиле.

Напомним, в провинции Даръа регулярно происходят покушения на военных, чиновников и бывших боевиков «умеренной оппозиции», которые выбрали примирение с Дамаском. Предположительно, за нападениями стоят боевики, формально подписавшиеся под соглашением о примирении, однако продолжающие подпольную подрывную деятельность.

Провинция Ракка

Сирия новости 1 декабря 22.30: Турция считает, что курдские террористы помогают ИГ*, лаборатория взорвалась в Дамаске

Террористическая «Рабочая партия Курдистана» и связанные с ней группировки в Сирии оказывают поддержку террористам группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ), утверждает Минобороны Турции. Соответствующее заявление на турецком и английском языках было размещено на официальной странице турецкого военного ведомства в Twitter (@tcsavunma). Минобороны Турции утверждает, что помощь курдских террористов — решающий фактор, из-за которого ИГИЛ продолжает существовать в Сирии.

В заявлении отмечается, что Турция является единственной из стран НАТО, чьи войска противостояли террористам ИГИЛ на поле боя.

«Основная причина проблем в Заевфратье и продолжения существования ИГИЛ как небольшой группировки в Сирии — сотрудничество с террористами РПК и их поддержка», — указано в заявлении.

Турецкие военные подчеркивают, что операция «Источник мира» и создание зоны безопасности на севере Сирии является важным шагом для завершения разгрома ИГИЛ.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Турецкие военнослужащие обнаружили очередную систему подземных ходов, созданную курдскими террористами, связанными с террористической «Рабочей партией Курдистана» в провинции Хасака. Как сообщает официальный военный аккаунт в Twitter (@tcsavunma), система подземных ходов скрывалась под зданием школы в Рас аль-Айне, которую курдские боевики превратили в свой штаб. Оттуда боевики могли по подземным коммуникациям попасть в другие части города. Турецкие военные блокировали созданные боевиками туннели.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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