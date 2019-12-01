Сирия новости 1 декабря 22.30: Турция считает, что курдские террористы помогают ИГ*, лаборатория взорвалась в Дамаске

Сирия, 1 декабря. Минобороны Турции обвинило курдских террористов в помощи ИГИЛ1, в Дамаске произошел взрыв в лаборатории, ВКС РФ наносят удары по террористам в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по террористам в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: обнаружили туннели курдских боевиков в городе Рас аль-Айн, назвали курдских боевиков главными помощниками ИГ1.

Провинция Дамаск

Мощный взрыв прогремел на территории провинции Дамаск. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), целью взрыва была «одна из наиболее важных лабораторий» в Сирии, расположенная в городе Закия. Предположительно, произошел теракт, однако подробностей о взрыве на данный момент нет, как и сведений о пострадавших.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ними группировок в районе населенного пункта Кафр-Саджна в Идлибе. Об этом сообщает сирийское агентство Step News. В настоящее время на юге Идлиба наблюдается затишье после того как САА выбила террористов с захваченных ими вечером позиций.

Провинция Даръа

Сирийский телеканал Halab Today сообщил, что члены местного ополчения в городе Даръа схватили киллера. Сообщается, что ополченцам удалось предотвратить покушение на жителя города, в то время как трое сообщников киллера смогли бежать на своем автомобиле.

Напомним, в провинции Даръа регулярно происходят покушения на военных, чиновников и бывших боевиков «умеренной оппозиции», которые выбрали примирение с Дамаском. Предположительно, за нападениями стоят боевики, формально подписавшиеся под соглашением о примирении, однако продолжающие подпольную подрывную деятельность.

Провинция Ракка

Террористическая «Рабочая партия Курдистана» и связанные с ней группировки в Сирии оказывают поддержку террористам группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ), утверждает Минобороны Турции. Соответствующее заявление на турецком и английском языках было размещено на официальной странице турецкого военного ведомства в Twitter (@tcsavunma). Минобороны Турции утверждает, что помощь курдских террористов — решающий фактор, из-за которого ИГИЛ продолжает существовать в Сирии.

В заявлении отмечается, что Турция является единственной из стран НАТО, чьи войска противостояли террористам ИГИЛ на поле боя.

«Основная причина проблем в Заевфратье и продолжения существования ИГИЛ как небольшой группировки в Сирии — сотрудничество с террористами РПК и их поддержка», — указано в заявлении.

Турецкие военные подчеркивают, что операция «Источник мира» и создание зоны безопасности на севере Сирии является важным шагом для завершения разгрома ИГИЛ.

Провинция Хасака

Турецкие военнослужащие обнаружили очередную систему подземных ходов, созданную курдскими террористами, связанными с террористической «Рабочей партией Курдистана» в провинции Хасака. Как сообщает официальный военный аккаунт в Twitter (@tcsavunma), система подземных ходов скрывалась под зданием школы в Рас аль-Айне, которую курдские боевики превратили в свой штаб. Оттуда боевики могли по подземным коммуникациям попасть в другие части города. Турецкие военные блокировали созданные боевиками туннели.

1 Организация запрещена на территории РФ.