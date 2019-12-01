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Боец ВСУ утонул в затопленном блиндаже у села Водяное

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Боец ВСУ утонул в затопленном блиндаже у села Водяное

Донецк, 1 декабря. Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб при затоплении блиндажа в районе села Водяное под Мариуполем. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции ДНР.

По информации ведомства, трагедия произошла на одном из взводных опорных пунктов 108-го горно-штурмового батальона десятой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

«В районе села Водяное захлебнулся один украинский боевик», – говорится в сообщении.

В УНМ Донецкой Народной Республики уточнили, что тело бойца украинской армии доставили в морг Мариуполя. Причем, как уточнили в ведомстве, обстоятельства его гибели командование бригады скрывает от вышестоящего руководства.

Боец ВСУ утонул в затопленном блиндаже у села Водяное

На юго-востоке Украины с 2014 года идет гражданская война. Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

Ранее в УМН ДНР сообщили о том, что командир одной из рот ВСУ убил военнослужащего, поскольку тот хотел дезертировать из зоны боевых действий в Донбассе.

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Источник: Донецкое агентство новостей
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