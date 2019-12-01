В Кремле объяснили, когда определится формат общения Путина и Зеленского в Париже

Южно-Сахалинск, 1 декабря. Формат общения лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определен ближе к встрече в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В столице Франции 9 декабря состоится саммит лидеров «нормандской четверки», в которую входят представители России, Украины, Франции и Германии.

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренности уже ближе к самой встрече», — объяснил Песков.

По словам Пескова, сам факт диалога между лидерами двух стран имеет гораздо большее значение, чем антураж встречи.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что формат и длительность встречи будут зависеть от графика работы лидеров во время саммита. Он не исключил, что главы государств могут поговорить как 30 минут «в сторонке», так и провести в переговорах полтора часа.

Говоря о предстоящей встрече, глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что она в любом случае не будет формальной и позволит узнать, как украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей.

На переговорах в рамках саммита лидеры «четверки» обсудят вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины, где пять лет назад началась гражданская война.

В 2014 году Киев выступил против республик Донбасса, которые отказались подчиняться новому правительству, пришедшему к власти в столице Украины в результате государственного переворота. В ответ на неподчинение новому руководству страны власти Украины развернули военную кампанию против ДНР и ЛНР.