Во Франции объявили о победе России над алкоголизмом

Москва, 1 декабря. Россия смогла победить алкоголизм и значительно сократить потребление спиртных напитков на душу населения, пишет французское издание Le Monde, ссылаясь на статистические данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике ВОЗ, потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 по 2016 года сократилось на 43%. В то же время отмечается, что россияне стали меньше пить крепкие напитки, отдавая предпочтения вину и пиву.

По состоянию на 2017 год, на каждого гражданина РФ, возраст которого больше 15 лет, приходилось в среднем 11,1 литра чистого алкоголя в год. Этот показатель выше, чем среднеевропейский (9,8 литра), но при этом Франция, например, опередила Россию — 11,7 литра.

Французское издание указывает, что снижение потребления алкоголя способствовало введение ряда ограничительных мер, отметила «Газета.ру». Например, запрет продавать алкогольную продукцию в вечернее и ночное время, ограничения на продажу спиртных напитков несовершеннолетним, а также запрет на рекламы алкогольной продукции.

Ранее ученые из Национального института здравоохранения США заявили, что имеющие высшее образование люди и потратившие на обучение много лет меньше склонны к алкогольной зависимости. Отмечается, что дополнительные 3,6 года обучения на 50% уменьшают риск появления алкоголизма.