Неизвестные жестоко избили журналиста на Украине

Николаев, 1 декабря. Нападение на журналиста сайта «Новости-N» Александра Влащенко совершено накануне вечером на Украине, мужчину доставили в одну из николаевских больниц.

По данным издания, где работает журналист, нападение было совершено на улице Садовой возле подъезда дома, в котором он живет. По словам пострадавшего, он возвращался домой, в какой-то момент к нему подошел неизвестный мужчина и распылил в лицо газ из баллончика. После этого его несколько раз ударили кулаком. Журналист затруднился ответить, сколько было нападавших — один или несколько. Примечательно, что злоумышленники не ограбили мужчину.

Позже он все же добрался домой и позвонил в скорую. Прибывшие на место медики диагностировали поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность нападавших, говорится на сайте областного управления национальной полиции. Кроме того, полиция выясняет мотивы и обстоятельства произошедшего.

Следователи открыли уголовное дело по статье «Умышленное легкое телесное повреждение», ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до одного года.