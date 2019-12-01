В Госдуме объяснили, кого коснется увеличение страховки вкладов

Москва, 1 декабря. Правительство России поддержало проект закона об увеличении размера страховой суммы по банковским вкладам до 10 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона рублей. Заключение размещено на сайте Государственной думы.

Как объяснил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, нововведение коснется тех, кто продал недвижимость, получил крупное наследство, социальные платежи и госсубсидии. На страховку, по его словам, могут рассчитывать и некоторые юридические лица.

«Это благотворительные фонды, религиозные организации, ТСЖ, огородные и садоводческие товарищества, гаражные и жилищно-строительные кооперативы», — цитирует Аксакова KP.Ru.

Он также выразил мнение, что принимаемые меры не вызовут заметного увеличения страховых взносов. Отметим, что перед принятием законопроекта специалистами будет подсчитано, как нововведения повлияют на средства фонда обязательного страхования. Кроме того, необходимо будет выяснить, следует ли увеличивать ставку страховых взносов.

Ранее сообщалось, что крупнейшие банки России могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии, и начать использовать удаленную идентификацию в программах лояльности. Представители финансово-кредитных организаций объяснили, что хотят таким способом привлечь новых клиентов, снизить риски при проверке заемщика и сократить время на обслуживание.