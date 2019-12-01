Онищенко прокомментировал расширение списка сильнодействующих веществ

Москва, 1 декабря. Заинтересованные в свободной торговле сильнодействующими препаратами пытаются дискредитировать решение о расширении списка «аптечных наркотиков», считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Парламентарий, комментируя новость о расширении списка запрещенных сильнодействующих препаратов, заявил, что порой «за благородными медицинскими целями скрывается полулегальное распространение» веществ.

«Реакция, которая идет по этому поводу, сегодня говорит о том, что есть силы, которым это решение не нравится, и они всячески пытаются дискредитировать эту инициативу», — пояснил Онищенко в беседе с URA.RU.

Список запрещенных сильнодействующих препаратов пополнился с 1 декабря, напомнил НСН. В список включили прегабалин, тапентадол и тропикамид, которые входят в перечень жизненно необходимых лекарств, но зачастую используются как наркотики.

Ранее Геннадий Онищенко в авторской колонке для Федерального агентства новостей рассказал, как Россия борется со СПИДом. Он отметил, что в этом году в РФ выявлено 83 тысячи новых случаев заражения ВИЧ, это меньше, чем в предыдущие годы, при этом число сдавших тест в этом году достигло почти 38 млн человек.