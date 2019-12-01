Угнетенные обстановкой в стране женщины Туниса вышли на марш против насилия

Марш против насилия над представительницами прекрасного пола состоялся в Тунисе — несколько сотен протестующих, включая членов неправительственных организаций, прошлись по улицам города, призывая власти принять меры для обеспечения безопасности женщинам, которые пострадали от насильственных действий.

В ходе массовой акции демонстранты били в барабаны, стучали в кастрюли, выкрикивали идейные лозунги и размахивали метлами, что по задумке должно было символизировать искоренение насилия в отношении женщин и солидарность с жертвами насилия. В толпе мелькали плакаты с лозунгами: «Равенство между мужчиной и женщиной не убивает», «Насилие убивает» и др.

Одним из прецедентов, который всколыхнул общественность и приковал внимание тунисцев к проблеме стало обнародование свидетельств того, как депутат Зухейр Махлуф мастурбировал в машине возле школы. После того, как этот случай придали огласке, в отношении политика началось расследование по обвинению в сексуальных домогательствах и непристойном поведении в обществе. Сам депутат попытался оправдаться тем, что болен сахарным диабетом и его застали, когда он справлял нужду в бутылку.

Опубликованное видео в сети получило большую популярность и спровоцировало среди тунисцев акцию #MeToo, когда жертвы сексуальных надругательств нарушали табу под хэштегом #EnaZeda. Акция была вдохновлена глобальным движением, зародившимся в 2017 году после обвинений в харрасменте голливудского кинопродюссера Харви Вайнтшейна.

«Мы хотим видеть реальную мобилизацию со стороны властей, чтобы положить конец всем формам насилия в отношении женщин и проявить твердость в отношении лиц, совершивших такое насилие», — цитирует france24 одну из протестующих по имени Сельма Бхар.

Конец октября, напомним, в Тунисе ознаменовался целой кампанией, в ходе которой жителям страны рассказывалось о сексуальных домогательствах в общественном транспорте. В июле 2017 года был принят закон, который запрещает сексуальные домогательства в общественных местах, однако будто в насмешку в тексте документа ничего не говорится о непубличном пространстве.

Тем не менее, принятие подобных мер властями Туниса не снизило криминогенную обстановку в стране — многие женщины продолжают нести в полицию заявления о подобных преступлениях.

Напомним, 23 ноября В Париже на подобную акцию протеста вышли около 50 тысяч человек. Мужчины и женщины несли фотографии своих убитых близких и плакаты с лозунгами. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп 25 ноября должен был предоставить целый пакет, состоящих из конкретных мер для борьбы с домашним насилием.

Аналогичные марши состоялись в тот же день в Мексике, Испании, Бельгии, Швейцарии, Турции и других странах. В Мехико и Стамбуле участников акций разгоняли полицейские, а в Мадриде демонстранты раскритиковали партию Vox, которая накануне отказалась подписать декларацию с осуждением насилия против женщин.