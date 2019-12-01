Квадрокоптер заснял последствия взрыва в жилом доме в Ярославле. ФАН-ТВ

В Ярославле прогремел взрыв газа в одной из квартир в доме №41 на улице Панина. В результате хлопка в подъезде произошли серьезные разрушения, пострадали также стены нескольких квартир. 33 человека, проживающих в этом подъезде, были вынуждены переехать к родственникам и в гостиницы. Пострадал один человек - 18-летний подросток получил ожоги второй степени. Квадрокоптер заснял последствия взрыва.