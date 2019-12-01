В Совфеде не оценили советы Кравчука Зеленскому перед «нормандским саммитом»

Москва, 1 декабря. Главный национальный интерес Украины — мирное разрешение конфликта в Донбассе, требующее исполнения Минских соглашений, которые украинская сторона игнорирует. Об этом заявил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Российский сенатор прокомментировал сделанное ранее высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука.

Напомним, Кравчук дал советы действующему руководителю страны Владимиру Зеленскому перед его встречей с российским президентом Владимиром Путиным. В эфире телеканала «112 Украина» он порекомендовал главе государства «защищать интересы великого украинского народа».

Российский сенатор не оценил совета Кравчука коллеге, поскольку не увидел в нем рекомендаций, напрямую относящихся к повестке «нормандской встречи», посвященной остро стоящему вопросу разрешения конфликта в Донбассе.

«Все это — громкие слова, за которыми ничего не стоит. Сплошная эскапада. Сегодня главный национальный интерес Украины — мирное разрешение конфликта в Донбассе, что требует безусловного выполнения Минских соглашений. Но об этом у первого президента Украины Леонида Кравчука ни слова», — прокомментировал совет Клинцевич.

Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. В столице Франции соберутся глава принимающей страны Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. На переговорах они обсудят вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины, где пять лет назад началась гражданская война.

Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров.В конце ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что проект итогового документа предстоящего саммита «в основных чертах готов».

Гражданская война на Украине началась пять лет назад, когда Киев выступил против республик Донбасса, которые отказались подчиняться новому правительству, пришедшему к власти в столице Украины в результате государственного переворота. В ответ на неподчинение новому руководству страны власти Украины развернули военную кампанию против ДНР и ЛНР.