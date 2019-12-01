В Германии предупредили о «санкционном трюке» США против «Северного потока — 2»

Берлин, 1 декабря. Американские власти еще «имеют шанс» остановить строительство «Северного потока — 2», Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского проекта и надеется его провернуть до 2020 года. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате.

Как пишет издание, противники «Северного потока — 2» в США планирую «окольными путями» добиться введения рестрикций против европейских компаний, которые активно задействованы в строительстве российского газопровода.

По данным таблоида, «трюк» американской стороны заключается в том, что санкции против партнеров «Газпрома» в Европе станут частью закона о военном бюджете США на следующий год, который, как планируется, будет принят до конца текущего года.

«Так как санкции направлены против участвующих в проекте европейских компаний, времени на разработку полноценного законопроекта у американских конгрессменов просто нет», — указали авторы материала.

Напомним, Конгресс США хочет включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год. Конгрессмены рассчитывают, что введение ограничений может задержать введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию более чем на 12 месяцев.

Против российского проекта «Северный поток — 2» категорически против выступают США, Украина и прибалтийские республики. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ (СПГ), а Киев боится потерять огромную прибыль от транзита российского газа в Европу.