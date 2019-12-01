Кабмин обсудит помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Забайкалье. ФАН-ТВ

Члены правительства обсудят компенсацию семьям погибших и пострадавших в ДТП в Забайкалье. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ рассказал сенатор от Забайкальского края Степан Жиряков.

«Буквально в ноябре в двух авариях за один день погибло 11 наших земляков. И день траура губернатор Александр Михайлович Осиповов вводил. Здесь погибло в два раза больше. Естественно, тут даже не нужно о чем-то другом размышлять, безусловно, день траура будет объявлен. Завтра на совещании правительства будет также рассмотрен вопрос о помощи семьям погибших, пострадавших, в том числе, материальной, денежной помощи. Для Забайкалья это, конечно, страшная трагедия», — подчеркнул член Совета Федерации.

Напомним, автобус сорвался с моста через реку Куэнга сегодня утром. В результате аварии погибли 19 человек, их личности устанавливаются. Пострадали 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии.