Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

В МЧС рассказали о подробностях спасательной операции в Забайкалье. ФАН-ТВ

1 311
0 Оставить комментарий

Подробности спасательной операции в Забайкалье раскрыл начальник Главного управления МЧС России в регионе Николай Басов. По его словам, в ликвидации последствий ДТП участвует 70 человек и 23 единицы техники, в том числе, два медицинских вертолета и три самолета министерства обороны и МЧС. Автобус уже удалось поставить на колеса.

С пострадавшими и их семьями работают психологи. Открыта горячая линия и телефон доверия. Из покареженного автобуса спасено 26 человек, их доставили в больницы Шилки, Нерчинска и Сретенска.

Напомним, авария произошла сегодня утром в 60 км от города Сретенск. Рейсовый автобус съехал с дороги и рухнул с моста через реку Куэнга. По предварительным данным погибли 19 человек, в том числе дети.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров