В МЧС рассказали о подробностях спасательной операции в Забайкалье. ФАН-ТВ

Подробности спасательной операции в Забайкалье раскрыл начальник Главного управления МЧС России в регионе Николай Басов. По его словам, в ликвидации последствий ДТП участвует 70 человек и 23 единицы техники, в том числе, два медицинских вертолета и три самолета министерства обороны и МЧС. Автобус уже удалось поставить на колеса.

С пострадавшими и их семьями работают психологи. Открыта горячая линия и телефон доверия. Из покареженного автобуса спасено 26 человек, их доставили в больницы Шилки, Нерчинска и Сретенска.

Напомним, авария произошла сегодня утром в 60 км от города Сретенск. Рейсовый автобус съехал с дороги и рухнул с моста через реку Куэнга. По предварительным данным погибли 19 человек, в том числе дети.