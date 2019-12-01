В Кремле рассказали о формате и длительности встречи Путина и Зеленского в Париже

Москва, 1 декабря. Формат и длительность встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского будет зависеть от графика работы лидеров во время саммита в «нормандском формате». Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телевизионном канале «Россия 1».

По словам Ушакова, продолжительность встречи лидеров России и Украины будет главным образом зависеть от того, как будет построен график работы самой «четверки».

«Даже могут отойти в сторонку вдвоем (Путин и Зеленский. — Прим. ФАН) и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа», — не исключил он.

Напомним, в предыдущем месяце стало известно, что саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в столице Франции. Позже представители лидеров России, Германии, Франции и Украины подтвердили их участие в мероприятии.

Ранее спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, от кого зависит успех саммита «нормандской четверки». Представитель дипломатического ведомства отметила, что никакие дополнительные встречи не смогут стать «волшебной палочкой» для выполнения минских договоренностей, которые должны реализовываться украинской стороной. Россия согласилась принять участие во встрече лидеров «нормандской четверки» после того, как саммит был подготовлен с учетом требований Москвы, напомнила Захарова.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.