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Лолита с глубоким декольте показала, как похорошела после развода

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Лолита с глубоким декольте показала, как похорошела после разводаМосква, 1 декабря. Певица Лолита Милявская опубликовала в своем Instagram-аккаунте довольно откровенное видео, чем в очередной раз убедила поклонников, что она без комплексов.

На опубликованной записи, которая была сделана 56-летней знаменитостью после расставания с супругом, тренером Дмитрием Ивановым, Лолита позирует в черном боди с глубоким декольте. Артистка рассказала своим поклонникам о любимых косметических средствах и дала пару советов.

Многие поклонники пришли в восторг от фигуры знаменитой певицы, показавшей пышный бюст, и осыпали звезду комплиментами. Кроме того, интернет-пользователи признали, что развод прошел Милявской на пользу, и она стала только краше после расставания с мужем.

«Шикарное тело на 56, без целлюлита и дряблости! Здоровая сочная кожа и грудь! Еще если учесть , какой у вас рабочий график, так вообще вы космос. И этот нахлебник со своей седой бородкой вам точно не пара! Вы огонь», — написала annches9.

«При муже были бабушкой, а, разведясь, расчехлились, и снова секси-девушка», — оставил комментарий пользователь с ником sasha88888t.

«Лучше стала после расставания», — констатировала viiictory1.

«Просто бомба! Любимая Лолита похудела, помолодела, красивая невозможно, после развода женщины всегда хорошеют», — указал dusymarusy.

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