Лолита с глубоким декольте показала, как похорошела после развода

Москва, 1 декабря. Певица Лолита Милявская опубликовала в своем Instagram-аккаунте довольно откровенное видео, чем в очередной раз убедила поклонников, что она без комплексов.

На опубликованной записи, которая была сделана 56-летней знаменитостью после расставания с супругом, тренером Дмитрием Ивановым, Лолита позирует в черном боди с глубоким декольте. Артистка рассказала своим поклонникам о любимых косметических средствах и дала пару советов.

Многие поклонники пришли в восторг от фигуры знаменитой певицы, показавшей пышный бюст, и осыпали звезду комплиментами. Кроме того, интернет-пользователи признали, что развод прошел Милявской на пользу, и она стала только краше после расставания с мужем.