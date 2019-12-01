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ФАН-ТВ
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Вагон метро, посвященный Михалкову, презентовали в Москве. ФАН-ТВ

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В Москве прошла презентация нового вагона метро. Он посвящен жизни и творчеству советского писателя Сергея Михалкова. Состав находится в депо «Красная Пресня». На презентацию приехал сын драматурга — Никита Михалков. Именные поезда Московского метрополитена — составы, имеющие собственные имена, присвоенные в честь каких-либо событий, юбилеев, или в рамках тематических акций. Ранее подобный вагон был посвящен российскому актеру Олегу Табакову.

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