Лавров считает, что встреча Путина и Зеленского в Париже не будет формальной

Москва, 1 декабря. Возможная встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже не будет формальной, этот контакт позволит понять, как украинский лидер видит выполнение Минских соглашений. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению Минских договоренностей», — объяснил глава российского МИД.

Он отметил, что гадать, какой в результате получится встреча глав государств, бессмысленно. По мнению Лаврова, понятно только то, что она не будет формальной, так как пройдет на полях другого мероприятия.

Дипломат добавил, что обсуждение отношений двух стран во многом зависит от Украины.

«Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами «не заржавеет»,— заметил он.

Напомним, саммит «нормандской четверки», которую составляют лидеры четырех стран (России, Германии, Украины и Франции), состоится 9 декабря в Париже. На встрече будет обсуждаться вопрос урегулирования ситуации на Украине, где последние пять лет идет гражданская война.

Не исключено, что в рамках «нормандского саммита» у глав России и Украины состоится отдельная встреча. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что все идет к ее организации.

Последняя встреча «нормандской четверки» прошла в Берлине в октябре 2016 года.