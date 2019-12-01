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Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Забайкалье

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Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Забайкалье

Москва, 1 декабря. Глава Кабмина России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и близким погибших в результате смертельной аварии с автобусом в Забайкальском крае. Об этом сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Как отметил пресс-секретарь, Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, автобус Kia Grandbird, следовавший маршрутом Чита — Сретенск, рухнул с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска в Забайкалье.

На место происшествия направлены экстренные службы, в том числе спасатели и следователи-криминалисты. Отмечалось,что в автобусе находились 43 человека. Согласно последним данным, в результате страшного ДТП погибли 19 пассажиров, в том числе два ребенка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительной версии, во время движения у транспортного средства лопнуло колесо.

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