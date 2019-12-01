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ФАН-ТВ

Автоюрист рассказал, кто виноват в ДТП в Забайкайлье. ФАН-ТВ

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Автоюрист Сергей Радько в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ рассказал, кого, скорее всего, обвинят в аварии с автобусом в Забайкалье.

«То, что сейчас известно, это все предварительно. В таких авариях не совсем понятно, что было первично, что — вторично. То ли сначала лопнуло колесо, и автобус занесло, то ли наоборот. Поэтому здесь, скорее всего, формально будет вина водителя, который не справился с управлением и допустил опрокидывание», — отметил адвокат.

Такое решение наиболее вероятно, поскольку несчастный случай доказать достаточно трудно. Особенно при такой серьезной аварии и повреждениях автобуса. Поэтому уголовное дело против водителя будет возбуждено. Однако, по предварительной информации, мужчина погиб. Поэтому, по прогнозу эксперта, дело быстро закроют.

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