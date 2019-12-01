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Появилось видео последствий взрыва газа в жилом доме в Ярославле

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Появилось видео последствий взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Ярославль, 1 декабря. Один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Ярославле. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел накануне вечером в доме на улице Панина. Подъезд и стены нескольких квартир получили серьезные повреждения от взрывной волны.

С места происшествиия эвакуировали 33 человек — жильцов разрушенного подъезда. Ожоги второй степени получил 18-летний парень, его госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

 

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