Появилось видео последствий взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Ярославль, 1 декабря. Один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Ярославле. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел накануне вечером в доме на улице Панина. Подъезд и стены нескольких квартир получили серьезные повреждения от взрывной волны.

С места происшествиия эвакуировали 33 человек — жильцов разрушенного подъезда. Ожоги второй степени получил 18-летний парень, его госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.