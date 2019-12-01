Прилучный рассказал супруге об отношениях с Мороз

Москва, 1 декабря. Супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный в очередной раз заставили фанатов понервничать — актриса спросила у мужа об отношениях, которые сложились между ним и коллегой Дарьей Мороз.

В последнее время вокруг звездной пары ходят разные слухи, причем больше всего домыслов касаются измен и расставания пары. Муцениеце ведет на YouTube видеоблог, в котором откровенно рассказывает поклонникам о жизни своей семьи и опровергает слухи.

На этот раз она решила спросить супруга о его «романе» с Мороз. Актеры работали вместе над сериалом «Преступление».

«Паш, можешь прокомментировать слухи о том, что у тебя роман с Дашкой Мороз? У вас роман?» — спросила актриса. «Да», — без промедления ответил Прилучный.

Девушка уточнила, в Петербурге ли «возлюбленная» ее супруга, на что артист также дал утвердительный ответ. На вопрос, почему Прилучный ничего не рассказывал жене о происходящем, он серьезно отметил, что знать девушке об этом незачем.

«Вот сейчас все напишут, что это правда!» — с улыбкой на лице добавила Муцениеце. «Пускай!» — отреагировал Прилучный.

Напомним, актеры познакомились на съемках телесериала «Закрытая школа». Летом 2011 года звездная пара тайно заключила брак в столичном ЗАГСе. Спустя полтора года на свет появился их сын, которого решили назвать Тимофеем. Весной 2016 года у супругов родилась дочь Мия. Актеры живут в элитном коттеджном поселке Трувиль в Одинцовском районе Подмосковья.

В январе этого года подруга Муцениеце Мариам Халилова вызвала полицию, заявив, что Прилучный поднял руку на свою супругу и не выпускал ее из дома. Сама пара инцидент не стала комментировать.

Летом этого года Муцениеце рассказала, что вспыльчивый супруг после свадьбы выдвинул ей ряд условий. В частности, запретил ей участвовать «в киношных посиделках» после съемок.