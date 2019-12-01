Собчак объяснила, почему ее не обижают сравнения с лошадью

Москва, 1 декабря. Экс-кандидат в президенты РФ, телеведущая и журналистка Ксения Собчак объяснила, почему ее не задевают пародии, в которых она представлена в образе «похожей на лошадь бабищи, родившейся с золотой ложкой во рту». В своем Instagram-аккаунте светская львица прокомментировала пародию на себя, опубликованную блогером Ильей Сатиром.

Телеведущая обратила внимание на то, что данная пародия сделана гениально и в настоящее время в трендах YouTube. По словам экс-ведущей скандального реалити-шоу «Дом-2», ироничное отношение к себе и к миру является «основой здоровой психики и адекватного восприятия себя».

При этом Собчак призвала остерегаться тех людей, которые смеются лишь на другими и не в силах посмеяться над собой.

«По-настоящему ранит только то, что реально ты принимаешь на свой счет. Приведу пример. Должна ли я обидеться, если кто-то скажет про меня: «Глупая нахрапистая бабища с четырьмя классами образования, родившая от олигарха и этим заработавшая себе на жизнь»? Это же не про меня, верно?» — объяснила Собчак, почему ее не задевают сатирические пародии и оскорбления.

По ее словам, хейтеры, которые льют грязь за спиной, «сами дико обидчивы и ранимы».

«Я же привыкла шутить в лицо и сама наслаждаться чужими шутками», — резюмировала она.

Ранее Собчак жестко ответила на критику режиссера Никиты Михалкова касательно их с Константином Богомоловым свадебной церемонии.