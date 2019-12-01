Опубликован список пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае

Чита, 1 декабря. Девятнадцать человек погибли, состояние двоих оценивается как тяжелое после ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае. Экстренные службы подготовили предварительный список пострадавших.

По данным Забайкальского территориального центра медицины катастроф, жертвами аварии стали 19 человек. Их личности устанавливаются.

Список пострадавших известен. Их состояние врачи оценивают как среднее и тяжелое. Выжившие доставлены в ГАУЗ «Шилкинская центральная районная больница», ГУЗ «Нерчинская центральная районная больница» и районную больницу Сретенска.

Ниже можно ознакомиться со списком пострадавших пассажиров, который оказался в распоряжении Nation News.

Баранова И. А., 38 лет — ЗЧМТ. СГМ. Рвано-ушибленная рана волосистой части головы. Состояние: удовлетворительное.

Баранова С. А., 49 лет — Ушиб поясничного отдела позвоночника. Закрытый перелом костей таза. Состояние: средней степени тяжести.

Вдовина П. Н., 30 лет — Ушиб поясничного отдела позвоночника. Беременность: 26 недель, угроза выкидыша. Состояние: удовлетворительное.

Ведерников Ю. Н., 59 лет — Сочетанная травма. ЗЧМТ. СГМ. Закрытая травма позвоночника.Травматический шок 3 ст. Состояние: крайнее тяжелое.

Григорьев Е. В., 53 года — Политравма. ОЧМТ. СГМ. Рвано-ушибленная рана волосистой части головы. Термический ожог туловища 3% 2-3 ст. Состояние: тяжелое нестабильное.

Достовалов А. Г., 28 лет — Ушиб грудной клетки. Состояние: удовлетворительное.

Евгеева Е. А., 18 лет — Закрытая травма брюшной полости. Состояние: тяжелое стабильное.

Панов М. Е., 26 лет — ОЧМТ. Рваная рана волосистой части головы. Состояние: тяжелое нестабильное.

Подкопалова Н. А., 42 года — Закрытый перелом правой руки. Состояние: удовлетворительное.

Салтанова Д. К., 30 лет — Ушиб позвоночника Состояние: средней степени тяжести.

Туранов А. А., 59 лет — Ушиб поясничного отдела позвоночника. Состояние: средней степени тяжести.

Хозяева С. Н., 29 лет — Ушиб грудной клетки. Состояние: средней степени тяжести.

Чернявский А. Ю., 36 лет — Ушиб левого локтевого сустава. Состояние: удовлетворительное.

Девочка, 12 лет — ЗЧМТ. СГМ. Состояние: удовлетворительное.

Списки пострадавших и погибших будут уточняться.

Напомним, ДТП с пассажирским автобусом, выполнявшим рейс Чита — Сретенск, произошло в Сретенском районе 1 декабря около 15.00 часов по местному времени.

По предварительным данным, автобус допустил съезд с дорожного полотна и упал с моста через реку Куэнга в результате опрокидывания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ДТП в связи с ненадлежащим оказанием услуг перевозчиком.