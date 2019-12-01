Сделка Турции с террористами ПНС может спровоцировать вооруженный конфликт за пределами Ливии

Греция угрожает выслать ливийского посла из-за соглашения о морских границах в Средиземном море, заключенного между Турцией и ПНС Ливии. Эксперты полагают, что ситуация рискует перерасти в новый вооруженный конфликт в регионе.

Сделка, заключенные 28 ноября в ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджи, спровоцировала международный скандал. Так, например, правительство Египта заявило, что соглашение незаконно, и призвало мировое сообщество повлиять на действия террористов ПНС, которые ведут к срыву инициатив, направленных на мирное урегулирование кризиса в Ливии. К этому заявлению присоединились власти Кипра.

Греция в свою очередь назвала сделку «географически абсурдной», поскольку она игнорирует остров Крит, находящийся между Турцией и Ливией. По словам пресс-секретаря греческого МИД Александроса Генниматаса, подписанный Эрдоганом и Сарраджем меморандум о взаимопонимании по демаркации морских зон между Турцией и Ливией не должен нарушать суверенных прав третьих стран.

Более того, как сообщают греческие СМИ, в четверг министр иностранных дел Никос Дендиас срочно вызвал к себе турецкого посла в Афинах Бурака Озугергина, чтобы получить разъяснения по сделке Турции с террористами ПНС. А в пятницу на ковер к главе греческого МИД был вызван ливийский посол Майза Гзлал. От него также потребовали раскрыть содержание турецко-ливийского соглашения о территориальных водах. Если этого не произойдет к 5 декабря, то посла, представляющего в Афинах протеррористическое ПНС Ливии, вышлют.

Кроме того, на следующей неделе Никос Дендиас проведет серию встреч с коллегами из стран региона и поднимет вопрос «экспансистских действий Турции» на полях встречи НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как заметил в беседе с Федеральным агентством новостей политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, деятельность Турции в отношении Ливии в последнее время существенно активизировалась. И это связано с тем, что Анкаре, у которой сложились напряженные отношения с Афинами, необходим союзник в Средиземноморье, а ПНС Ливии стремится расширить свою сферу влияния, и Турция — чуть ли не единственная страна, которая согласилась с ним иметь что-то общее.

«Активизация Турции включает в себя целый ряд проектов, связанных с военно-политическим и техническим сотрудничеством с ПНС Ливии, а также экономические проекты. Фактически Анкара, включившись в эту работу, усиливает напряженность в Ливии и вокруг нее. Потому что ПНС Ливии, с которым турки заключают сделки, хоть и признано ООН как официальный представитель ливийского государства, но, мягко говоря, не пользуется поддержкой населения Ливии», — заметил Шаповалов.

Эксперт напомнил, что в Ливии идет вооруженная борьба и творится полный хаос, но так называемое Правительство национального согласия не способствует урегулированию ситуации. Напротив, оно заинтересовано в беспорядках и само провоцирует и усиливает их, имея тесные связи с запрещенными в РФ террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

«В этих условиях военная и экономическая помощь Турции одной из сторон ливийского конфликта, коей является ПНС, — это мощный дестабилизирующий и раздражающий фактор. Причем, он представляет угрозу не только для самой Ливии, но и для соседствующих с ней стран. Они уже, как видим, отреагировали на заключение сделки между Анкарой и Триполи, и готовы ответить на нее. И это может зайти очень далеко, вплоть до развязывания нового вооруженного конфликта. Причем, за пределами Ливии», — предупредил политолог.

Напомним, в настоящее время западная часть Ливии находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с «премьер-министром» Файезом Сарраджем, которое было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Восточная часть страны контролируется законно избранным правительством, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение республики от террористов, которые захватили ливийские земли после революции 2011 года.

В апреле 2019 года ЛНА перешли к новому этапу операции, в рамках которой войска Хафтара намерены освободить ливийскую столицу Триполи и северо-западные районы республики от боевиков ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.