Пономарев скрывает иностранные деньги, открыв новое движение «За права человека» без юрлица

Основатель «Мемориала» (организация признана иноагентом) и исполнительный директор другой НКО-иноагента, закрытого движения «За права человека», Лев Пономарев открыл новую общественную организацию на базе ликвидированного Верховным судом РФ движения. Так правозащитник решил обойти закон об иностранных агентах и не отчитываться о финансировании со стороны фондов США и Европы, спонсирующих цветные революции.

Лев Пономарев на прошедшем в субботу съезде ликвидированного движения «За права человека» заявил о создании новой организации на базе старой. Новая НКО не будет иметь юридического лица, оставит прежнее название и изменит некоторые положения в уставе, за которые и было по решению Верховного суда РФ ликвидировано движение.

Кроме того, правозащитник сообщил о создании «гражданской коалиции», куда, кроме его организации, вошли ООД «Выбор России», общественная инициатива «Гражданин и армия», а также родственники фигурантов дела признанной в РФ, ряде стран СНГ и Европы террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Жить после юридической смерти

Еще в прошлом месяце Пономарев на пресс-конференции в «Интерфаксе» открыто говорил, что собирается обойти закон об иноагентах.

«Существуют разные способы жить после юридической смерти. Пока мы не знаем, какой вариант мы выберем. Мы можем изменить название организации, можем существовать с новым юридическим лицом, а можем вообще без него. Я думаю, мы воспользуемся моментом и расширим движение», — сообщал Пономарев.

Не имея юридического лица, по закону НКО не может быть присвоен статус иностранного агента, поэтому Пономарев в этом случае не обязан предоставлять отчетность о получении иностранных средств, а следовательно, не может нести ответственность за работу в интересах других государств. К тому же правозащитник пользуется тем, что в России президентом пока не подписан закон, дающий право признавать иноагентом физическое лицо.

Однако о спонсировании иностранными фондами своих движений и НКО Пономарев признавался еще в 2012 году. Среди финансирующих правозащитника организаций были «Национальный фонд поддержки демократии» (NED) (деньги организация получает напрямую от Конгресса США) и «Европейский фонд в защиту демократии» (EED), организация, финансирующая цветные революции по всему миру. И именно на деньги иностранных фондов НКО Пономарева защищают террористов и педофилов.

Как работает и кого выгораживает Пономарев

Правозащитник — частый гость митингов, в том числе и незаконных. Из-за постоянного нарушения правил проведения акций Пономарева штрафуют и обязывают отбывать сутки административного ареста.

В свободное от отбывания наказания время Пономарев пытается защищать интересы разных категорий граждан в правовом поле. Например, «Мемориал», одним из основателей которого является Пономарев, признал политзаключенными осужденных за участие в террористическом «Хизб ут-Тахрире».

Также организации Пономарева защищали Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах, Александра Шестуна, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий, а также фигурантов дел по 228-й статье УК РФ.

Однако на Пономарева работали люди, которые были замешаны в преступлениях по более серьезным статьям, нежели за нарушение правил проведения митингов. Так, по делу о развратных действиях сексуального характера проходит глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев. Его подозревают в сексуальном насилии над малолетней приемной дочерью. Приговор по другому делу о педофилии уже получили соратник Дмитриева Сергей Колтырин, а также его знакомый Евгений Носов.

Движение-иноагент

Впервые в список иностранных агентов движение «За права человека» попало в 2014 году, однако год спустя Минюст РФ исключил организацию из перечня, после внеочередной проверки не найдя признаков выполнения движением функций иноагента. Тем не менее в феврале 2019 года «За права человека» снова признали иностранным агентом, найдя в деятельности НКО соответствующие признаки.

Верховный суд РФ в ноябре принял решение о ликвидации движения Пономарева. Иск подавал Минюст, указывая в документах, что НКО не раз нарушала требования законодательства, а ее руководитель часто привлекался к административной ответственности.

Лев Пономарев и его защитники заявляли, что НКО специально довели до суда в рамках политического дела, хотя Минюст не раз давал шанс Пономареву исправиться и работать дальше, поскольку статус иностранного агента не налагает особых обязательств, кроме упоминания на официальных страницах о присвоенном статусе и подаче отчета по специальной форме. Однако Пономарев законодательство проигнорировал, за что трижды был оштрафован на сумму в 900 тысяч рублей. Общая сумма, по данным на 1 ноября, превысила 2 миллиона рублей.