Военные РФ в Сирии зафиксировали 27 нарушений в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама

Москва, 1 декабря. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала 27 нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкая — 45. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ, опубликованном в воскресенье на сайте военного ведомства.

По имеющимся данным, российские военные за прошедшие сутки сообщили о 27 фактах открытия огня в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 45 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 39, Латакия — один, Алеппо — четыре, Хама — один», — следует из документа.

В ведомстве также уточнили, что на протяжении дня Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции в провинциях Латаки и Дейр-эз-Зор.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. На сегодняшний день Дамаск работает над политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.