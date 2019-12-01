Более 750 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 1 декабря. Более 750 человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 783 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 311 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 472 человека», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Ранее президент Сирии Башар Асад сообщил, что процесс возвращения граждан страны на родину ускоряется, в особенности после освобождения Дамаска и южного региона. По его словам, большинство вернувшихся поддерживают правительство, но и диссиденты, не совершившие преступлений, также могут попасть в Сирию без каких-либо проблем.

В настоящее время в приграничных районах Сирии ведется совместное патрулирование России и Турции. Это один из пунктов меморандума, подписанного между странами 22 октября в Сочи. Документ также установил вывод на 30 километров от сирийско-турецкой границы курдских радикалов, оккупировавших Заевфратье и незаконно качающих принадлежащую народу Сирии нефть.

Ранее публицист и востоковед Андрей Онтиков не исключил, что Турции придется возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира», которую она вела против вооруженных банд курдов с 9 по 22 октября. Причиной могут стать не прекращающиеся провокации со стороны курдских боевиков.