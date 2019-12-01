СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Забайкалье. События дня. ФАН-ТВ

ДТП в Забайкальском крае Пассажирский автобус, который направлялся из Читы в Сретенск, слетел с трассы. Он упал с моста на лед реки Куэнга. По предварительным данным, погибли 19 человек, среди них двое детей. Всего в автобусе находилось 43 человека, пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас на месте ЧП работает полиция и медики. Причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо. Из-за этого водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Следователи возбудили уголовное дело.

Мирный митинг в Гонконге Митинги вновь охватили Гонконг. Но на это раз мирные, согласованные с властями. Тысячи демонстрантов вышли по трем разным маршрутам. Несколько сотен человек собрались у здания Генконсульства США. Они в очередной раз приветствуют подписанный Трампом закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге». Информации о каких-либо эксцессах не поступало. Такие митинги для местных жителей стали уже привычными, хотя чаще всего они были несогласованные и заканчивались погромами. Волнения в Гонконге не прекращаются уже полгода, а начались они после того, как власти решили поменять закон об экстрадиции. Требования протестующих удовлетворили, но митинги не прекратились. В Китае уверены, что спонсором волнений стал Запад, и этому есть весомые доказательства.

ЗРС С-300 в Таджикистане Отечественный зенитно-ракетный дивизион комплекса С-300ПС заступил на боевое дежурство в Таджикистане. Его основная цель — прикрытие объектов 201-й российской военной базы и стратегических объектов республики. За рубеж отправилось 30 единиц техники. Напомним, С-300 — система, которая может поражать баллистические и аэродинамические цели. Она способна обнаружить объекты на удалении 300 километров. С-300 находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.