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Эксперты рассказали россиянам, можно ли пить кофе за рулем

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Эксперты рассказали россиянам, можно ли пить кофе за рулем

Москва, 1 декабря. Пить кофе за рулем законом не запрещено, но сотрудник ГИБДД имеет право остановить водителя и напомнить ему о правилах безопасного вождения.

Эксперты портала «Автовзгляд» напомнили, что разговаривать по мобильному телефону во время вождения запрещено (ст.12.36.1 КоАП). Автомобилисту грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Стакан кофе в руках водителя можно сравнить с мобильным телефоном. Чтобы сделать глоток, автомобилисту иногда приходится запрокинуть назад голову. В этот момент он теряет видимость дороги.

Специалисты считают, что пить кофе, стоя в пробке, можно, а ехать по оживленной трассе со стаканом в руках опасно. Это может привести к серьезному ДТП.

Эксперты порекомендовали отказаться от напитков в дороге, пишет Deita.ru. Они уверены, что стоит сделать остановку и взбодриться крепким кофе на заправочной станции.

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