Число жертв страшного ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19

Чита, 1 декабря. Число жертв страшной аварии с участием автобуса в Забайкалье увеличилось до 19 человек. Об этом сообщил в воскресенье Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник ФАН, в настоящее время установлены личности трех погибших, в том числе водителя автобуса.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось утром 1 декабря на 60-м километре автотрассы Могойтуй — Сретинск — Олочи. В салоне автобусе находились 43 пассажира и водитель. Согласно предварительным данным, в результате аварии 18 человек получили различные травмы и ранения.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело после падения автобуса с моста в Забайкалье по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. До сих пор устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии.