Галкин в мохнатой шапке показал свое утро в Грязи

Москва, 1 декабря. Шоумен и телеведущий Максим Галкин показал, как начинается его утро в замке в подмосковном поселке Грязь.

Артист с сонным выражением лица записал Instagram-stories, как выходит во двор, чтобы отправиться по делам.

«Ну вот, ворона прокаркала, значит, пора на съемку. С утра пораньше», — с грустью рассказал Галкин.

Внимание в видео телеведущего привлекает огромная меховая шапка, которая на молодо выглядящем мужчине в очках смотрится несколько нелепо.

Будто предупреждая вопросы о странном мохнатом головном уборе, он объяснил, что надел шапку, поскольку на улице уже выпал снег. Хотя количество осадков настолько незначительное, что столь внушительный головной убор вполне можно было пока оставить в шкафу.

В начале ролика можно увидеть фрагмент интерьера нашумевшего замка, в котором Галкин живет вместе со своей супругой, Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. В нем есть огромные люстры и скульптуры, как и подобает настоящему строению такого типа. Атмосферу дополняют крики ворон, которых упомянул ведущий.

В конце ноября Галкин в Instagram сетовал на то, что пернатые буквально атаковали дом. Юморист возмутился, что птицы «пометили» его окно.

Ранее соседи одной из самых известных пар российского шоу-бизнеса потребовали снести экстравагантный дом, указав на то, что здание построено с нарушением норм и правил. Жители поселка направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить замок на соблюдение требований, которые утверждают высоту зданий в этой местности не более 20 метров и трех этажей.

Эта жалоба стала уже не первой. Односельчане и раньше высказывали недовольство по поводу масштабов необычной постройки.