Дамаск, 3 декабря. Туристическая группа из Китая посетила древний город Пальмира, чтобы познакомиться с древней цивилизацией, а также документально подтвердить уничтожение террористической организации «Исламское государство1», деятельность которой запрещена в России. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Туристы из Китая также приехали, чтобы официально задокументировать уничтожение наиболее важных исторических достопримечательностей города, особенно храмов, кладбищ, большой триумфальной арки, дворца археологического театра Пальмиры и разрушения дворцов Национального музея Пальмиры.

В разговоре с нашим корреспондентом члены туристической группы указали на важность достопримечательностей Пальмиры и ее памятников, потому что они являются сокровищем человеческой цивилизации.

«Я приехал в Пальмиру и увидел своими собственными глазами гигантские последствия того, что террористические организации сделали с историческими зданиями Пальмиры, и я глубоко опечален этим разрушением», — заявил китайский архитектор Шим Инь.

Он также выразил надежду на то, что в скором времени в цивилизованной Сирии наступит мир, потому что Китай, как и другие страны, заинтересован в безопасности и стабильности всех народов земли.

Турист Шим Му Пинг отметил, что он посетил Сирию, потому что он любит историю древней цивилизации. Он также напомнил о большом значении города Пальмира и его памятников не только для страны, но и для всего мира. Пинг признался, что был очень счастлив увидеть древнюю цивилизацию, он выразил глубокую боль в связи с разрушительными действиями джихадистов «Исламского государства».

В последнее время туристы из европейских стран все чаще приезжают с визитом в Пальмиру. Так, в конце сентября в древний город прибыла делегация из Италии. Во время визита итальянской делегации в Пальмиру был проведен брифинг, посвященный жизни и смерти мученика-историка Халеда Асада, иконы города, который был замучен террористами ИГИЛ1.

Члены итальянской делегации подтвердили, что город Пальмира является городом всемирного наследия, причем не только сирийского, но и международного. Разрушения. которым подверглась Пальмира, являются проявлением терроризма, защищаемого некоторыми странами.

1 Организация запрещена на территории РФ.