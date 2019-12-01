Сирия новости 1 декабря 19.30: ИГ* атаковало проиранские силы, Турция опасается новых курдских терактов

Сирия, 1 декабря. Террористы ИГИЛ1 атаковали проиранские силы на востоке Сирии, Турция создает систему КПП и опорных пунктов в зоне безопасности, САА берет под контроль северо-восток Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вернули все позиции на юге Идлиба, покинутые накануне, расширяет свое присутствие на северо-востоке Сирии.

ВКС РФ: наносили удары по позициям террористов в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: опасаются, что курдские террористы могут продолжить серию терактов на севере Сирии, создают систему контрольно-пропускных пунктов в зоне безопасности.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): предположительно атаковало проиранское ополчение в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступали на юге Идлиба под ударами правительственных сил.

Провинция Алеппо

Силы безопасности на территории северного Алеппо (в зоне, находящейся под контролем протурецких сил) настоятельно призвали жителей города Аль-Баб немедленно сообщать о любых подозрительных транспортных средствах, автомобилях и мотоциклах. Телеканал Halab Today приводит заявление полиции, согласно которому за последнее время в зонах, освобожденных от присутствия курдских террористов, неоднократно были обнаружены заминированные автомобили и мотоциклы.

Напомним, за минувшие дни на севере Сирии произошло несколько серьезных терактов, самый крупный из них - на контрольно-пропускном пункте турецких сил в Телль-Халафе в провинции Хасака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики, предположительно террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», совершили внезапный налет на позиции проиранского афганского ополчения «Лива Фатимийюн» на территории провинции Дейр-эз-Зор. Известно, что нападение произошло глубокой ночью в районе города Меядин. Как сообщили агентству Step News очевидцы событий, бой продолжался около часа, стороны использовали стрелковое оружие. Со стороны проиранских сил два бойца убиты, еще по крайней мере семеро получили ранения.

Провинция Идлиб

Правительственным войска удалось вернуть все позиции, потерянные в ходе вчерашней масштабной атаки боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок на юге Идлиба. Как сообщает источник в Twitter (@Electro_Media), в ходе контратаки части САА уничтожили десятки террористов и захватили танк боевиков «Джебхат ан-Нусры1» (террористическая группировка запрещена в РФ).

ВКС РФ наносят удары по позициям террористических группировок в районе города Серакиб в Идлибе, сообщает агентство Step News. Телеканал Halab Today сообщает также об ударах по террористам в районе населенного пункта Телль-Карсиан. Авиаудары также были нанесены по террористам в районе города Шейх-Идрис и деревни Самака.

Провинция Даръа

В провинции Даръа неизвестные боевики ограбили склад еды, принадлежащий Сирийскому Арабскому Красному Полумесяцу. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), нападение на гуманитарную организацию произошло в городе Аль-Гарья на востоке провинции. Боевики похитили весь запас пищи, который был размещен на складе САКП, и скрылись.

Провинция Ракка

Параллельно с развертыванием российских наблюдательных пунктов на севере Сирии армия Турции создает систему контрольно-пропускных пунктов в городах и на автомагистралях для затруднения действий курдских террористов в зоне безопасности на территориях провинций Ракка и Хасака.

Как сообщает официальный военный турецкий источник в Twitter (@tcsavunma), серия терактов, в результате которых пострадало много бойцов протурецких формирований и мирных жителей, вынудило турецкие силы приступить к сформированию более надежной системы безопасности. Она призвана блокировать перемещения курдских боевиков, связанных с террористической «Рабочей партией Курдистана», и обеспечить безопасность мирных жителей.

Провинция Хасака

Агентство Step News со ссылкой на другие источники сообщает, что армия Турции приступила к созданию новых военных баз на севере Сирии, в зоне военной операции «Источник мира». Для того, чтобы надежнее защитить протурецкие силы и мирных жителей в зоне безопасности, турецкие военные создают опорные пункты в районе деревень Аник аль-Хава, Хирбет-Джамму, Махмудия в районе города Абу-Расин, и близ населенного пункта Телль-Атташ в районе Рас аль-Айна.

Конвои с грузовиками, везущими строительные материалы, все воскресенье тянутся в районы населенных пунктов Даудия, Телль-Мухаммад, Аник аль-Хава и Махмудия. Крупнейшая турецкая военная база развернута в районе Рас аль-Айна.

Тем временем САА также расширяет свое присутствие на северо-востоке Сирии — как сообщает источник в Twitter (@200_zoka), отряды правительственных сил взяли под контроль новые участки трассы Хасака — Алеппо, и вошли в том числе в деревню Ас-Суса. Также части сирийской армии разместились в районе зернохранилищ близ Рас аль-Айна, сообщает сирийский источник (@SyriawatanNews). Курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork) отмечает, что силы САА вошли в населенные пункты Суваифа и Надждия близ Рас аль-Айна.

1 Организация запрещена на территории РФ.