В Госдуме призвали увеличить число ТО после трагического ДТП с автобусом в Забайкалье

Москва, 1 декабря. Никто не застрахован от таких страшных аварий, как дорожно-транспортное происшествие с автобусом в Забайкальском крае. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Сделать так, чтобы такие инциденты не повторялись, невозможно. От такого никто не застрахован. Такое происходит во всех странах мира, но сократить количество, конечно, необходимо», — отметил депутат.

При этом он обратил внимание на то, что ответственность за техническое состояние транспортного средства лежит на водителях и владельцах автотранспортных предприятий.

По мнению Емельянова, для уменьшения количества таких трагических аварий надо увеличить количество техосмотров, а также пристально следить за подготовкой транспортного средства, пишет «Инфореактор».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в воскресенье утром в Забайкальском крае произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Транспортное средство слетело с трассы и рухнуло с моста в реку. По последним данным, в результате аварии погибло 15 человек.

В Госавтоинспекции сообщили, что причиной аварии стало лопнувшее колесо автобуса. На месте работают экстренные службы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту. Известно, что водителем автобуса был 47-летний Сергей К.