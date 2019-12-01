«Круглый стол» Навального и Шуваловой стал началом подготовки к массовым беспорядкам в 2021 году

Московские либералы и оппозиция в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году готовят россиян к ожесточенному противостоянию с властями. Навальный, Соболь, а также ряд депутатов МГД начали продавливать идею легализации погромов, поджогов машин и столкновений с полицейскими посредством затрагивания темы критики городских камер видеонаблюдения. Как это относится к борьбе с технологией распознавания лиц и насаждению искаженной идеи «права на анонимность», читайте в материале Федерального агентства новостей.

В кабинете депутата от КПРФ Елены Шуваловой в Московской городской думе 29 ноября прошел неофициальный «круглый стол». Основной тематикой собрания стало якобы преследование оппозиции властями Москвы и критика результатов так называемого «московского дела». Среди участвующих в обсуждении лиц были представители ФБК (признан иноагентом в России. — Прим. ФАН): Алексей Навальный, Кира Ярмыш, Иван Жданов, Георгий Албуров и другие гости.

Журналисты, отслеживающие повестку встречи коммунистов с московскими либералами, обратили внимание и на сторонние темы для обсуждений. Так, Леся Рябцева в своем Telegram-канале отметила, что организаторы «круглого стола» поставили на повестку вопросы доверия к банкам и, самое главное, начали поднимать проблематику видеокамер в Москве, которые якобы «превращают город в единое фискальное пространство».

«Умная Москва» не на руку Навальному

Казалось бы, при чем здесь банковские проблемы и почему это обсуждается на круглом столе по проблемам оппозиции с представителями ФБК? На самом деле тема не случайная, но нужно посмотреть на нее под другим углом. Тогда многое станет понятным.

Москва — самый технологически развитый город России, так как управление многими процессами автоматизировано благодаря внедрению и развитию концепции «Умный город». Под этим словосочетанием понимается система, при которой существующие ресурсы городских служб используются наиболее оптимальным образом и обеспечивают наибольшее удобство жителям. Для обеспечения работы госведомств создаются современные DATA-центры, операторские службы и контрольно-диспетчерские центры. На них завязано обслуживание транспорта, ЖКХ, систем общественной безопасности Москвы, полиции, потребностей судебных приставов, образования и других сфер жизни столицы.

В инфраструктуру «Умного города» входят и системы видеонаблюдения. Согласно плану развития, в столице должно быть установлено свыше 200 000 камер. Они помогают ГИБДД, ФССП для поиска должников и правоохранительным органам для поиска преступников. Анализ людской массы осуществляется посредством встроенной системы распознавания лиц, которая позволяет идентифицировать пол, возраст и хранить векторный код каждого опознанного человека. Москва не единственный город в мире, использующий такие технологии. 470 000 камер установлено в Пекине, 420 000 — в Лондоне. Подобные системы есть в США, Германии и других странах.

В столице камеры включают во время массовых мероприятий для обеспечения безопасности (на концертах, митингах, шествиях и т. д.), а в ближайшее время и вовсе планируют внедрить специальную систему для мониторинга протестных акций. Этим и опосредована заинтересованность оппозиции в тематике обсуждения камер. Начали просто издалека — с банков и фискальной политики. Но суть у них другая — создание предпосылки к общественной критике подобных технологий под предлогом вмешательства в частную жизнь.

Навальному, являющемуся организатором множества незаконных митингов и иных акций, не на руку «Умный город», позволяющий идентифицировать провокаторов, агрессоров, манипуляторов и «дирижеров толпы», ведь в таком случае станет очевидным его участие в дестабилизации российского общества в интересах заказчиков.

«Транзит гонконгского опыта»

Обратим внимание на один нюанс. Идея внедрения систем видеонаблюдения со встроенной функцией распознавания лиц подвергается критике. Однако на Западе это обсуждается на экспертном уровне и власти объясняют, что установка камер продиктована намерением создать безопасные условия проживания граждан. Не всем это нравится, где-то даже устанавливают мораторий на использование технологии до момента точного законодательного урегулирования, но все же люди соглашаются. В России же, а также в ряде иных государств, в которых страны Запада имеют свои геополитические интересы, установка систем видеонаблюдения подается как признак тоталитарного режима и борьбы с «инакомыслием». Этот тезис активно поддерживается либеральными СМИ, которые подают внедрение технологии как ограничение «права на анонимность» и «свободу слова». В некоторых странах эта идея выражена в разрушении инфраструктуры. Пример — Китай и митинги в Гонконге, начавшиеся из-за критики закона об экстрадиции.

Митинги в КНР, быстро трансформировавшиеся под контролем западных технологов в массовые беспорядки, имеют одну характерную черту. Активисты используют методы «цифрового протеста» в стычках с правоохранительными органами. Координация осуществляется посредством мессенджеров, способных работать в условиях глушения радиосигналов, а камеры видеонаблюдения уничтожаются. Те, которые невозможно вывести из строя, дезориентируют посредством технических и иных приспособлений: светодиодных очков, футболок с лицами, макияжа, балаклав и т. д. Протестующие делают все, чтобы помешать системе распознавания лиц идентифицировать бунтарей и преступников. Вот так на практике отстаивается мифическое «право на анонимность».

Protestors in Hong Kong are cutting down facial recognition towers. pic.twitter.com/bTvb8uis7V — Jordan Sather (@Jordan_Sather_) August 24, 2019

Идею борьбы с системой распознавания лиц в РФ активно двигают либеральные издания и оппозиционное движение, несмотря на то, что в российском законодательстве нет ограничений на съемку в публичных местах в государственных интересах. Это же подтверждают и юристы при обсуждении проблематики. То есть для государственных, общественных и публичных интересов подобную информацию можно агрегировать и обрабатывать без публикации. И это не стоит путать с правом на личную жизнь, тайну переписки, телефонных переговоров и т. д., что и делают при искажении «права на анонимность».

«Медуза», «Фонтанка», «Новая газета», The Bell, Deutsche Welle и другие СМИ, работающие в России, не только подают искаженно сведения о борьбе с камерами и системой распознавания лиц, говоря, что это признак тоталитаризма и борьбы с инакомыслием, но еще и подробно рассказывают, как бороться с технологией. Фактически они принимают активное участие в «транзите гонконгского опыта». Ниже приложим скриншот с DW. Как говорится, увидьте разницу.

«Подготовка к стычкам с полицией»

Почему либеральные СМИ и оппозиция заинтересовались камерами? Зачем депутатам МГД Шуваловой и Енгалычевой, а также другим активистам поднимать проблему техники с распознаванием лиц, да еще и с присутствием Навального?

В 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму. Но либеральное крыло и оппозиция уже сейчас готовятся к выборам. В первую очередь к дискредитации избирательного процесса и созданию уличных протестов после репетиции летом 2019 года в рамках кампании в МГД. Учитывая, что один из спонсоров Михаил Ходорковский одобряет «транзит гонконгского опыта» и считает правильным учить активистов методам противостояния с полицией, а Навальный не против повторения боливийского сценария, то протесты в РФ вряд ли будут мирными.

Это позволяет сделать предположение, что либералы готовят общество к стычкам с правоохранительными органами. Для этого насаждают искаженную идею с «правом на анонимность», легализуя поджоги машин, магазинов и избиение полицейских по примеру Гонконга. Социум готовят к массовым беспорядкам, давая моральное право на уход от ответственности. Мол, снимать в общественном месте это незаконно и нарушает ваши права. Поэтому приходите в балаклавах, масках и с лазерными указками. Глядишь, и не поймают. Пока не говорят об этом прямо, а обсуждают косвенные темы. Но «еще не вечер».

Напомним, в Московской городской думе 29 ноября планировалось провести «круглый стол» по инициативе депутата от КПРФ Елены Шуваловой. Мероприятие, несмотря на его согласование, в самый последний момент отменил глава коммунистической фракции в московском парламенте Николай Зубрилин. Позднее глава КПРФ Геннадий Зюганов объяснил отмену встречи, сославшись на установленный регламент проведения подобных собраний, и заявил, что позже возможно проведение подобного мероприятия официально. Охрана Мосгордумы не пустила внутрь здания собравшихся участников.

Несмотря на срыв мероприятия, оно в итоге было проведено в кабинете Шуваловой, но в сокращенном виде. Депутат от КПРФ провела некоторых представителей оппозиции в свой кабинет, в том числе сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом. — Прим.ФАН): блогера Алексея Навального, юристов Любовь Соболь и Ивана Жданова и других.