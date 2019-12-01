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ФАН-ТВ

Стало известно число погибших в ДТП в Забайкальском крае. ФАН-ТВ

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Число жертв ДТП в Забайкальском крае выросло до 15 человек, такую информацию подтвердили сотрудники МЧС. По неподтвержденным данным, их количество достигло 20-ти. Среди них двое детей: одному — пять лет, другому — четыре. Пострадали 18 человек. Их доставили в больницы Шилки и Нерчинска.

Напомним, пассажирский автобус, направлявшийся из Читы в Сретенск упал с моста в реку Куэнга. Сейчас на месте ЧП работают полиция, медики. Им предстоит выяснить причины ДТП. По одной из версий, ей могло стать лопнувшее колесо. Следователи возбудили уголовное дело.

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