Стало известно число погибших в ДТП в Забайкальском крае. ФАН-ТВ

Число жертв ДТП в Забайкальском крае выросло до 15 человек, такую информацию подтвердили сотрудники МЧС. По неподтвержденным данным, их количество достигло 20-ти. Среди них двое детей: одному — пять лет, другому — четыре. Пострадали 18 человек. Их доставили в больницы Шилки и Нерчинска.

Напомним, пассажирский автобус, направлявшийся из Читы в Сретенск упал с моста в реку Куэнга. Сейчас на месте ЧП работают полиция, медики. Им предстоит выяснить причины ДТП. По одной из версий, ей могло стать лопнувшее колесо. Следователи возбудили уголовное дело.