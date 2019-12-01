Бузова обнажилась для фото с огромным букетом от поклонника

Москва, 1 декабря. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова заинтриговала поклонников новым снимком, опубликованным в Instagram. Фанаты принялись гадать, полностью артистка обнажилась для фотосессии или нет.

Исполнительница в социальной сети поблагодарила Тулу за теплый прием и «невероятную поддержку».

«Тула — любовь. Наша любовь с вами постоянная и взаимная», — написала Бузова.

Однако внимание пользователей Сети привлекли далеко не слова звезды, а снимок, которым она их сопроводила. Большую часть кадра занял огромный букет цветов, очевидно, от поклонника, за которым девушка и «спряталась». В целом, создается впечатление, что Бузова на снимке обнаженная.

«Ты там голая, что ли?» — задались вопросом фанаты.

Ранее другой снимок Бузовой стал причиной скандала. Протоиерей, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин осудил певицу, которая сфотографировалась в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Образ «роковой женщины» довершали густые тени для век и красный лак на ногтях. Девушка опубликовала снимок в соцсетях после выступления в петербургском клубе A2.

Тем временем Арбитражный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию певицы «Бузова Рест Компани». Ее привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при обороте спиртосодержащей продукции.