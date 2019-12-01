Сирия обвинила США во вмешательстве в работу Конституционного комитета

Дамаск, 1 декабря. Власти Сирии обвинили США во вмешательстве в деятельность Конституционного комитета страны и попытках навязать специальному органу свою повестку дня. Об этом заявили в сирийском министерстве иностранных дел.

«Заявление Госдепартамента США (...) однозначно подтверждает попытки Вашингтона вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня Конституционному комитету», — подчеркивается в документе.

В минувшую субботу Госдеп выступил против предварительных условий, которые запросила делегация правительства Сирии в ходе второго раунда консультаций комитета. По мнению американской стороны, они будто бы «нарушают процессуальные нормы Конституционного комитета», а также свидетельствуют о «попытке задержать усилия, поддерживаемые астанинской группой».

Примечательно, что ранее глава МИД России Сергей Лавров не исключил угрозу срыва второго заседания Конституционного комитета. По словам министра, многие заинтересованы в том, чтобы этот процесс закончился провалом, чтобы оправдать силовое вмешательство в сирийские дела.

Напомним, комитет будет вести процесс выработки конституционной реформы в стране, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Решение о создании этого специального органа, способствующего дипломатическому урегулированию кризиса в регионе, было принято еще в январе 2018 года.

США же присутствуют в Сирии незаконно, они появились в стране в 2014 году и с тех пор действуют без координации с властями государства. Известно, что Вашингтон активно поддерживает курдских боевиков, которые в 2017 году захватили богатое нефтью Заевфратье и принялись незаконно качать ресурс, принадлежащий народу Сирии. США руками вооруженных банд курдов, сотрудничающих с террористами ИГ1 (запрещено в РФ), добывают нефть и в обход собственных санкций зарабатывают на этом немалые деньги.

Ранее Федеральному агентству новостей стало известно о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ. Его спонсором стал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.