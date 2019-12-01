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Сирийская армия выбила террористов «Тахрир аш-Шам» из поселения Иджаз в Идлибе

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Сирийская армия выбила террористов «Тахрир аш-Шам» из поселения Иджаз в ИдлибеИджаз, 1 декабря. Сирийская арабская армия (САА) вернула контроль над населенным пунктом Иджаз в провинции Идлиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Ранее источник сообщал, что ожесточенные бои между САА и боевиками продолжаются на севере провинции Латакия и на юго-востоке провинции Идлиб.

Накануне вечером САА проводила контрнаступление в направлении н.п. Иджаз, который наряду с поселениями Истаблат, Скрудж и Расм Аль-Вард на востоке Идлиба, по информации Twitter-канала Islamic World Update, в ходе развернувшихся столкновений был захвачен джихадистами террористической коалиции «Тахрир аш-Шам».

В результате наступления правительственным сирийским войскам удалось выбить боевиков из Иджаза, который на протяжении ночи буквально «переходил из рук в руки».

Джихадисты террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), продолжают провоцировать боевые действия на линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА).

Несмотря на то, что окраины так называемого «Большого Идлиба» попадают в демилитаризованную зону, определенную в рамках меморандума от 17 сентября, радикалы антиправительственных бандгрупп продолжают нарушать режим прекращения огня, вынуждая войска Сирии прибегать к ответным действиям.

По информации Baladi News, самолеты ВВС Сирии нанесли авиаудары по местам скопления террористов и опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» вблизи Иджаза. Данные о причиненном исламистам уроне выясняются.

Сирийская армия выбила террористов «Тахрир аш-Шам» из поселения Иджаз в Идлибе

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Телеграм-канал «Вестник Дамаска»
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