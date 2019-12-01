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Бросивший курить и пить Леонтьев рассказал о планах после 70-летия

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Бросивший курить и пить Леонтьев рассказал о планах после 70-летия

Москва, 1 декабря. Российский эстрадный исполнитель Валерий Леонтьев рассказал, что давно завязал с пагубными привычками и придерживается здорового образа жизни.

В марте этого года артист отпраздновал 70-летие, после чего преданные поклонники музыканта заговорили о том, что, скорее всего, в ближайшей перспективе придется ему заканчивать со сценой.

Впрочем, сам Валерий Леонтьев чувствует себя прекрасно и многочисленные слухи о завершении карьеры опровергает. Звезда шоу-бизнеса всерьез занялся собой и начал придерживаться здорового образа жизни. Музыкант не употребляет спиртные напитки и бросил курить, несмотря на «огромный стаж». По словам артиста, он не прикасался к алкоголю более года.

«Курить тоже бросил, хотя 40 лет дымил... Стараюсь высыпаться — от этого тоже многое зависит», — передает KP.ru слова исполнителя.

Леонтьев только смеется над распускающими такие слухи людьми, которые утверждают, что он прекратит выступления. При этом артист в шутку отметил, что в его планах — «бросить работать».

«Курить бросил, пить бросил, на следующий год планы — бросить работать», — заявил он.

Напомним, этим летом пресс-секретарь артиста Татьяна Федоткина рассказала, что концерты Леонтьева стоят по графику до конца года. По ее словам, Леонтьев продолжает усердно работать на сцене в достаточно плотном режиме.

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Источник: KP.ru
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