Вмерзшее в лед тело младенца нашли в Саратовской области

Саратов, 1 декабря. Труп новорожденной девочки нашли в городе Красный Кут в Саратовской области, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 30 ноября возле дома по Заречному переулку. Дети обнаружили вмерзшее в лед тело младенца.

Школьники позвали на помощь мужчину, он вырубил изо льда останки ребенка. Медэксперты считают, что тело пролежало здесь не менее месяца.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на берегу реки в Петербурге нашли скелет младенца без конечностей.