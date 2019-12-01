СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Забайкалье

Москва, 1 декабря. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае в связи с ненадлежащим оказанием услуг перевозчиком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек)», — следует из сообщения на сайте СКР.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. На место ДТП направлены следователи-криминалисты краевого СКР.

Напомним, ДТП с пассажирским автобусом, выполнявшим рейс Чита — Сретенск, произошло в Сретенском районе 1 декабря около 15.00 часов по местному времени.

По данным следствия, автобус «KIA GRANDBIRD» упал с моста через реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В салоне находились 43 пассажира и водитель.

Как рассказал источник Федерального агентства новостей, владелец автобуса — Кубасов Сергей Сергеевич, он же был за рулем в момент, когда ТС попало в аварию. 47-летний мужчина имел более 20 лет водительского стажа, в результате ДТП погиб.

По данным экстренных служб, общее число жертв аварии достигло 15 человек.